مشاهد “حساسة” في فيلم “Thor” تواجه انتقادات الجمهور

واجه فيلم Thor: Love and Thunder هجوماً وانتقادات لاذعة من المشاهدين لتضمنه مشاهد حساسة بحسب ما نقلت صحيفة “الاندبندت” البريطانية.

ورغم توافد أعداد كبيرة لمشاهدة الجزء الرابع من سلسلة البطل الخارق ثور، انتقد كثيرون قرار “مارفل” بعدم تحذير المشاهدين في بداية الفيلم من عدد من المشاهد، وطالبوا بوضع تحذير رسمي قبل مشاهدة الفيلم.

حيث تضمنت المشاهد الحساسة التي اشتكى منها الجمهور، تلقي شخصية “جين فوستر”، التي تلعبها ناتالي بورتمان، علاجاً كيميائياً بعد الكشف عن إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الرابعة.

209 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة لـ Thor

ولم تنل هذه المشاهد استحسان الجمهور الذي توجه إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضهم وتحذير متابعيهم حول حقيقة أنها تعرض رحلة علاج المرض الخبيث وقد تثير خوف وتوتر أولئك الذين مروا بها بأنفسهم، أو عرفوا شخصاً ما قد مر بها.

وقال أحدهم: “إذا كنت تخطط لمشاهدة Thor: Love and Thunder، وكنت حساساً تجاه علاج السرطان؛ فعليك أن تأخذ الحذر خلال مشاهدة الفيلم”.

وذكر شخص آخر: “لن أحرق أحداث الفيلم، ولكن يجب أن يتضمن “ثور: الحب والرعد” تحذيراً للصغار والكبار، بسبب المشاهد القوية للسرطان وحقيقة أننا لم نكن نعرف قبل دخول الفيلم هو أمر فظيع”.

في حين أشاد عدد من المشاهدين تطرق الفيلم لنضال مريض السرطان وكتب أحدهم: “قصة جين فوستر كان لها أثر عاطفي كبير بالنسبة إلي، فقد حاربت والدتي وصديقي المقرب السرطان منذ أعوام. رغبة صناع الفيلم في تسليط الضوء على نضال جين أثرت فيّ”. -وكالات