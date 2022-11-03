مشاهد حميمية تتغطى على “ستيليتو” والجمهور مستاء

شهدت الحلقة 38 من مسلسل “ستيليتو” مشهداً جريئاً للمرة الثانية بين الممثل السوري سامر المصري والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات والذي وثَّق لحظة تبادل الثنائي القبلات بطريقة صادمة للبعض.

مشهد “حميمي” لسامر المصري وندى أبي فرحات يغضب متابعين

وفي تفاصيل المشهد، توجَّه “لؤي”، الذي يلعب دوره سامر المصري، إلى منزل زوجته السابقة “نايلة” التي تلعب دورها ندى أبو فرحات، حاملاً بيده باقة من الورود في محاولة منه لاسترضائها، بعدما شعر بوجود علاقة تجمعها بأحد زملائها في العمل، حيث اشتعلت الغيرة في قلبه، رغم أنه أقدم على خيانتها مع فتاة تصغرها سناً، وعندما فتحت نايلة له الباب انهارت بالبكاء وجلسا على الأريكة وتبادلا قبلة، قبل أن تعي ندى ما فعلت، وتطلب من لؤي مغادرة المنزل.

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واعتبر الجمهور أن المشهد “مستفز” للمشاهد العربي الذي لم يعتاد على هذه الجرأة في الطرح من قبل.

إشارة إلى أن المشهد يعتبر نسخة طبق الأصل عن المسلسل التركي “جرائم صغيرة، حيث استنسخت الأحداث بحذافيرها من دون تعديل.

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