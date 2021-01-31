مشاورات لاقامة تجمع لمجموعة المنتخب الوطني لكرة القدم بالتصفيات

عمان – الغد – حصلت “الغد” على تأكيدات رسمية، بوجود مشاورات لاقامة المباريات المتبقية للمنتخب الوطني لكرة القدم، على نظام التجمع دون حسم الموضوع حتى الآن، لعدم اتفاق المنتخبات المشاركة على الفكرة.

وتتلخص المفاوضات، في الدعوة لاقامة المباريات المتبقية في المجموعة الثانية بدولة واحدة، وذلك خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وفي حال تم الموافقة على هذا المقترح، فإن مباراة الأردن والكويت المحددة يوم 30 آذار (مارس) المقبل، سيتم نقلها لتقام في حزيران (يونيو) المقبل.

المفاوضات ما تزال تصطدم بعدم موافقة منتخب استراليا، بانتظار مواصلة المشاورات لمعرفة إمكانية اقامة المباريات على نظام التجمع، أم الابقاء عليها وفق الجدول الصادر سابقا، الذي يشير الى اقامة مباراة الأردن والكويت في اذار (مارس) المقبل، قبل مواجهة استراليا ونيبال في حزيران (يونيو) المقبل. – (أخبار النجوم)