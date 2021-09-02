مشتركة الأعيان توافق على قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس

عمّان- وافقت اللجنة المشتركة (القانونية والسياحة والتراث) في مجلس الأعيان، على مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة العين أحمد طبيشات رئيس اللجنة القانونية، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر، ورئيس لجنة السياحة والتراث العين الدكتور نضال القطامين، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجيان.

ويأتي مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، نظرًا لمكانة موقع المغطس وأهميته التاريخية باعتباره تراثًا عالميًا ولتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لها.

كما يأتي المشروع لإنشاء مؤسسة خيرية غير ربحية تعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

وفي اجتماع منفصل آخر شرعت اللجنة القانونية برئاسة العين أحمد طبيشات بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، وسيصار لاستكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع يحدد لاحقًا.

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