“مشتركة الأمة” ترفض شمول النواب بـ”الضمان”

عمان- الغد – أقر مجلس الأمة بغرفتيه في جلسة مشتركة اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما عدله الأعيان.

وتوافقت مشتركة الأعيان والنواب على رفض إضافة إشراك الأعيان والنواب في الضمان الاجتماعي.

وكانت توافقات تمت أمس على رفض تعديلات النواب على مسودة القانون تسمح للإعلان والنواب بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.

التوافقات التي تمت بين المجلسين، وفقا لمصادر نيابية، جاءت من عدم قدرة النواب على تحقيق شرط الحضور والتصويت بالكامل إذ يشترط موافقة ثلثي الحاضرين من النواب ما يعني حضور مجلس النواب كاملا والتصويت لإقرار المسودة. وهو ما لا يمكن تحقيقه.

وبهذا أسدل الستار على فصل إشراك النواب بالضمان والذي آثار ردود فعل متباينة وواجه بانتقادات واسعة.

واوصى الاعيان والنواب الحكومة بدراسة شمول اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي في اطار القوانين والانظمة المعمول بها. ويستثني مشروع القانون اعضاء مجلس الأمة من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن تكون”المكافأة الشهرية” المخصصة لهم هي بمثابة الأجر الخاضع للاقتطاع.-(بترا)