“مشتركة نيابية” تقر مواد بـ”معدل الضمان الاجتماعي”

عمان – الغد – أقرت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية”، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019. وقال رئيسها النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد مناقشة التعديلات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكدا دعم اللجنة لهذه التعديلات التي تصب في مصلحة منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ومن أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل

100 % من أجره الخاضع للاقتطاع، و75 % للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وممثلين عن الجيش العربي. وبين العودات أن اللجنة اضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100 % من الأجر الخاضع للاقتطاع.

وأوضح أن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي وردت إليها خطيا وشفويا بشأن التعديلات الواردة في مشروع القانون من النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والمؤسسات المعنية والقطاعات النسائية.

وأشار العودات إلى أن المقترحات التي تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر، موضحا ان من واجبنا جميعا حماية أموال الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.

بدوره، قال الرحاحلة إن لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والجيش العربي والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف العام للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مضيفا أن هذه التعديلات يقابلها زيادة 1.5 % على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة، علما بأن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 26.5 %، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.