آخر الأخبارالغد الاردني

مشتركة نيابية تواصل مناقشة “معدل القوات المسلحة”

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان- واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة والنواب ديمة طهبوب وراشد الشوحة وابتسام النوافلة وعدد من الضباط المعنيين من القوات المسلحة – الجيش العربي.
وقال العودات ان اللجنة انهت القراءة الاولية لمشروع القانون بعد دراسته والأخذ بآراء الحضور، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لاقرار القانون بصيغته النهائية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

رئيس هيئة الأركان يكرم مجموعة من ضباط صف حرس الحدود

منذ 14 دقيقة

العسعس والعضايلة يعقدان مؤتمرا صحفيا غدا

منذ ساعة واحدة

“العمل” تحذر من شركات وهمية للتوظيف

منذ ساعتين

الملك يثني على أداء المهندس علي مسلم (فيديو)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock