مشتركة نيابية تواصل مناقشة “معدل القوات المسلحة”

محمود الطراونة

عمان- واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة والنواب ديمة طهبوب وراشد الشوحة وابتسام النوافلة وعدد من الضباط المعنيين من القوات المسلحة – الجيش العربي.

وقال العودات ان اللجنة انهت القراءة الاولية لمشروع القانون بعد دراسته والأخذ بآراء الحضور، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لاقرار القانون بصيغته النهائية.