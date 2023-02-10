مشتركون يجتازون الحلقة ويقتربون نحو اللقب في “سعودي آيدول”

عمان – الغد – بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و”مجموعة ام بي سي” ومن بوليفارد الرياض، تستمر التحديات الغنائية بين المشتركين الذين تأهلوا إلى العرض المباشر الرابع من برنامج المواهب “سعودي آيدول” في موسمه الأول.

بعد دخول النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس إلى المسرح، توجهوا بالتعازي إلى أهالي الضحايا في سورية وتركيا جراء الهزة الأرضية التي وقعت في البلدين وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين.

بعد سؤال مقدمي البرنامج راجح الحارثي وسارة مراد اللجنة عن نصائح يوجهونها إلى المشتركين تفيدهم في مشوارهم الفني، بدأ التحدي وتحدث المشتركون في ريبورتاجات خاصة قبيل غنائهم عن ذوقهم الخاص في الطعام.

في العرض المباشر الرابع، وقف 9 مشتركين على المسرح وأدوا أجمل الألوان الغنائية، فغنوا تباعاً. وفي نهاية الحلقة، انتظر المشتركون على أعصابهم إعلان نتيجة تصويت الجمهور، فوقف ثلاثة مشتركين في دائرة الخطر إثر حصولهم على أقل نسبة تصويت من الجمهور الذي صوت من خلال رسائل نصية وعبرMBC VOTE، هم فهد الجمهور، سعد الكلثم وسعد النجعي.

وأعلن راجح وسارة أن سعد النجعي هو من حصل على أقل نسبة تصويت وهو من سيغادر البرنامج. ويستمر بالتالي 8 مشتركين في المنافسة المقبلة: زياد عبد القادر، همس فكري، فهد الجمهور، ماجد العويد، سعد الكلثم، عبد الله العامري، ذكرى الهادي وعبد العزيز مانع.

الجدير بالذكر أن يوميات المشتركين وكواليس التحضير للعروض المباشرة، والأجواء العلاقات التي تجمع المشتركين بين بعضهم بعضا، تعرض ضمن حلقات “سعودي آيدول إكسترا”، التي تشهد أيضاً متابعة المدربين والنجوم لهم عن كثب. كما أن ثمة محتوى حصريا متوافرا عبر صفحات “سعودي آيدول” على تطبيق “تيك توك”، فضلاً عن تمكن المشاهدين من متابعة الأداء الكامل للمشتركين من خلال تطبيق “أنغامي”.