مشتركو “STARZPLAY” على موعد مع تجربة استثنائية

عمان – سيكون مشتركو STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على موعد مع تجربة استثنائية مفعمة بأجواء التشويق، عبر محتوى مميز من أفلام ومسلسلات الرعب. ولكي تتاح لجميع أفراد الأسرة فرصة تمضية أوقات رائعة معاً، يمكن للأطفال أيضاً الاختيار من بين عدد من الأفلام “المخيفة” والمسلية.

من أفكار المخرج والكاتب الأسطوري إم. نايت شاياملان، يمكن للمشتركين مشاهدة فيلم الجريمة والرعب سبليت، الذي يبدع فيه الممثل جيمز ماكافوي بدور شخص يعاني من انفصام الشخصية، يعمل على اختطاف ثلاث فتيات، ولكن هدفه غامض وغير مفهوم! مع انكشاف الحقائق وتطور الأحداث يبدأ حبس الأنفاس والانتظار المخيف، لظهور شخصية وحش مخيف كانت مكبوتة داخله. أما ديفيل، وهو من تأليف وإنتاج شاياملان، فهو مناسب لمحبي الأفلام التي تدور أحداثها في أماكن ضيقة ومخيفة، ويروي قصة خمسة أشخاص يجمعهم القدر داخل مصعد، لكل منهم ماض غامض وأسرار خفية. تنقطع بهم الأوصال داخل جدران المصعد، وتبدأ الأحداث المرعبة بالحدوث، ليبرز السؤال المخيف إن كان الشيطان بينهم، أم أن أحدهم هو الشيطان بذاته. أما محبو أفلام الرعب الحائزة على كبرى الجوائز، فيجب ألا يفوتوا مشاهدة أول أعمال جوردان بيل كمخرج في فيلم غيت أوت، الذي حصد بيل بفضله جائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي العام 2018، في إنجاز يعد نادرا لأفلام الرعب. ويحكي الفيلم قصة شاب أمريكي من أصول أفريقية (يقوم بدوره دانيل كالويا الذي رُشِّح لجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الفيلم)، حيث يذهب لزيارة والدي صديقته البيضاء في عطلة نهاية الأسبوع، ويبدأ قلقه يتزايد من ناحيتهما وترحيبهما به كما لو كان يُطبخ على نار هادئة حتى يصل بالنهاية لمرحلة الغليان.