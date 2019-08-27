مشجعو ريد ستار يثيرون الجدل بوضعهم دبابة عسكرية امام ملعبهم – صورة

بلغراد – أثار مشجعو نادي ريد ستار بلغراد الصربي جدلا بعد وضعهم دبابة عسكرية خارج ملعبهم، وذلك قبل مباراة فريقهم مع ضيفه يونغ بويز السويسري الثلاثاء، في اياب الدور الفاصل المؤهل الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضعت دبابة “تي – 55” التي تم تجديدها بعد شرائها من مستودع للجيش، خارج الملعب كوسيلة “جذب” وفقا للنادي الصربي الذي كان تعادل ذهابا خارج ملعبه 2-2 مع يونغ بويز، لكن الخطوة لم تلق استحسان كل المشجعين وقوبلت بإدانة صارمة من الجارة كرواتيا التي رأت فيها رمزا للهجوم، الذي شنته القوات الصربية على مدينة فوكوفار في بداية حرب التسعينات.

وانتقد مقال نشرته صحيفة “سبورتسكي نوفوستي” الرياضية الكرواتية “الاستفزاز المَرَضي من بلغراد”، ورأت الصحيفة أن المشجعين الصرب: “إنهم يريدون اللعب في دوري الأبطال وهم يحتفلون بأحد أسوأ الجرائم”.

كما اتهم موقع “ايندكس أيتش آر” الإخباري ريد ستار بعرض “دبابة فوكوفار أمام ملعبه”، على رغم أن النادي ومشجعيه لم يلمحوا بأي شكل من أشكال الى ما تحدث عنه الموقع أو الصحيفة الكرواتية.

وقال المشجعون إن الدبابة تهدف إلى تمثيل “آلة” النادي، وكنية مشجعيه المعروفين باسم الجيش الشمالي، ويأتي الخلاف وسط توترات بعد أن تعرضت حانة مملوكة من صرب في منطقة كنين الكرواتية لهجوم من رجال ملثمين حين كان المشجعون يشاهدون المباراة الأولى بين ريد ستار ويونغ بويز الأسبوع الماضي.

ولا تزال العلاقة بين الكروات والأقلية الصربية في كنين متوترة بعد حوالى 25 عاما من نهاية حرب الاستقلال (1991-1995) التي فصلت كرواتيا عن صربيا وبقية يوغوسلافيا في ذلك الوقت، وأثارت الدبابة ردود فعل منقسمة في صربيا أيضا.

وخلال الحروب اليوغوسلافية في التسعينات، انضم العديد من مشجعي ريد ستار ومنافسه الرئيسي بارتيزان الى الجماعات شبه العسكرية الصربية المتطرفة، ولا يزال مشجعو الناديين يشتهرون بالهتافات القومية المتطرفة وعنف مثيري الشغب “هوليغنز”.