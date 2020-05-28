مشرف في كل مؤسسة حكومية لمراقبة تنفيذ إجراءات السلامة

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن التزام المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بإجراءات السلامة والوقاية، كان “كبيراً وبحمد الله، لكن أيضاً وردتنا ملاحظات حول عدم التزام بعض الدوائر”.

وأكد العضايلة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنّ “هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام، وسيتمّ اتخاذ عقوبات إداريّة في حال ثبوت عدم التزام أيّ مؤسّسة أو دائرة”.

وأضاف “تمّ تعيين مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة”.

ودعا “المواطنين إلى ضرورة التقيّد بارتداء الكمّامات، واتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة”. كما دعا الموظّفين إلى ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص.”

وأشار إلى أنّ منصّة “بخدمتكم” الإلكترونيّة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.