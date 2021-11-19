مشروبات الطاقة والصغار.. أضرار صحية يحذر منها مختصون

ديمة محبوبة

عمان- لم تتوقع أم سيف أن تصلها رسالة من إحدى المعلمات على جروب أهالي الطلبة في إحدى المدارس، تحذر من خلالها من مشروبات الطاقة التي باتت متداولة بين الأطفال.

تلك المعلمة قدمت النصائح للأهالي بأن هذه المشروبات تسبب أضرارا صحية تؤثر على الصغار، خصوصا وأنهم يقتدون ببعضهم بعضا ويشترونها من المحلات الملاصقة للمدرسة.

كذلك، تلقت عدد من الأمهات على جروبات التواصل بينهن وبين المدارس على تطبيق “واتساب” رسالة تحذرهن بضرورة مراقبة وزيادة الوعي للأطفال والمراهقين من شراء واستهلاك مشروبات الطاقة، إذ إن الكثير من المدارس تشهد استهلاك الطلاب لها وبشكل يومي.

وتحدثت صفاء لزميلتها عن مشكلة حدثت بينها وبين ابنها الذي يبلغ من العمر 13 عاما، والذي يرى أن أبناء جيله يشربون هذه المشروبات وبشكل يومي وأن طعمه لذيذ وأنه أصبح كبيرا قادرا على اختيار مشروبه بنفسه.

في البداية كانت ردة فعلها حادة معه، وأن هذا المشروب مضر بالصحة وهو للكبار فقط، ومع المشادة الكلامية التي حدثت، شعر بالإحراج أمام أصدقائه، فقال لها “أستطيع أن أشربه من دون أن تعلمي”.

تقول صفاء “هذه الجملة استوقفتني؛ إذ إن ابني مراهق ولديه مساحة شخصية به، إذ يلتقي مع أبناء جيله وهو فعلا قادر على فعل ما يريد من دون أن يخبرني، ما جعلني أفكر مليا في طريقة تجعله يبتعد عن هذا المشروب الذي يؤثر على صحته وأعصابه خصوصا في هذا العمر المبكر”.

وتضيف أنها قرأت مقالات طبية عدة تتحدث عن أخطار هذه المشروبات وتحديدا للأطفال والمراهقين، وأنها تسبب خفقانا بالقلب. وبعد مناورات وحوارات عدة معه ليبتعد عن هذا المشروب، اتفقا أن يتم شرب ما يعادل ربع العلبة والتخلص من الباقي وأن لا يكون بشكل يومي، بل مرة واحدة بالأسبوع يكون أفضل.

اختصاصية التغذية وعضو جمعية اختصاصيي التغذية الأردنية ديمة الكيلاني، تؤكد أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من السكريات، كذلك نسبة عالية من الكافيين، وهناك نوع آخر بلا سكريات لكن نسبة الكافيين ما تزال فيه عالية جدا حتى إنها أعلى مما يحتاجه الجسم، خصوصا للأطفال والمراهقين.

وتضيف أن مثل هذه المشروبات تؤثر على الجسم وردود الفعل العصبية، فتجعل من يتناولها أكثر غضبا، وقد تزداد ضربات وخفقات القلب بشكل كبير حتى أن البعض يحتاج إلى تدخل علاجي بعد هذه الحالة.

وتؤكد أنها تفضل ابتعاد الأطفال والمراهقين بشكل قطعي عن هذه المشروبات، وفي حال عدم التمكن من السيطرة على هذه المسألة فيتوجب اختيار المشروب الخالي من السكر، وأن يشرب بشكل متباعد وكمية بسيطة منه فقط.

اختصاصي الطب العام د. مخلص مزاهرة، يشدد على ضرورة توقف الأطفال عن تناول هذه المشروبات لتأثيرها الكبير على الجسم وعلى ردود فعل الأعصاب، وخفقان القلب، وقد يحتاج إلى تدخل طبي، في حال أثرت هذه المشروبات على التنفس، وتؤدي إلى العصبية الشديدة وتؤثر على الدماغ وتزيد من نشاطه.

ويؤكد أن هناك كثيرا من البحوث التي تؤكد وجود مواد تضر بالجسم كالسكريات العالية جدا ونسبة الكافيين المرتفعة التي تعد أعلى بكثير مما يحتاجه أي جسم وأي فئة عمرية، فكل هذه المخاطر توجب على الأهالي إيقاف هذه المادة عن أطفالهم وأبنائهم المراهقين، إذ ينصح كبار السن بإيقافها.

ويذكر أن فريقا من منظمة الصحة العالمية WHO، حذر في بيان نشر على موقع “Frontiers in Public Health” من الاستهلاك المتزايد لمشروبات الطاقة وما تشكله من خطر على الصحة العامة، وبالأخص بين صفوف الشباب.

وأكد البيان أن مشروبات الطاقة عبارة عن مشروبات غير كحولية، وتحتوي على الكافيين والفيتامينات ومواد أخرى مثل تورين (taurine) والجينسينغ (Ginseng) وجوارانا (guarana)، وهي مشهورة بكونها تعزز الطاقة وتزيد من الأداء البدني والعقلي.

وأشار الباحثون والخبراء إلى أنه نظرا لزيادة الإقبال واستهلاك هذه المشروبات، ارتفعت المخاطر الصحية المرتبطة بها، وبالتالي القلق العالمي من هذا الموضوع، وأوضحوا أن مبيعات مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت 10 % سنويا بين العامين 2008 و2012، كما أن 500 علامة تجارية جديدة مختصة في تصنيع مشروبات الطاقة ظهرت في الأسواق في العام 2006.

هذا وأوضحت إحصائيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن 30 % من البالغين يتناولون مشروبات الطاقة في الدول الأوروبية، إلى جانب 68 % من المراهقين، و18 % ممن هم دون العاشرة من عمرهم أيضاً.

وتكمن مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة باحتوائها على مستويات عالية من الكافيين، فعلى العكس من المشروبات الساخنة الأخرى التي تحتوي على الكافيين، بالإمكان تناول مشروبات الطاقة جرعة واحدة، ما يزيد من خطر الإصابة بتسمم الكافيين caffeine intoxication الذي بدوره قد يؤدي إلى الإصابة بخفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم، وغثيان، وقيء، والاختلاج وحتى الذهان، وفي بعض الحالات النادرة قد يؤدي إلى الوفاة.