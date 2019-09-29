مشروع أردني ألماني ياباني بقيمة 20 مليون دينار لإنتاج الاقمشة

عمان– دخلت شركة السنابل الصناعية الاردنية وشريكتها الالمانية كوستر ورايف بمشروع شراكة مع شركة هايندا اليابانية، يتم خلالها توريد انظمة لإنتاج الاقمشة في المملكة بقيمة 20 مليون دينار وبطاقة انتاجية تبلغ 12 الف طن سنويا.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة السنابل للصناعات التحويلية محمد خطاب، ان المشروع سيقوم بتلبية حاجات المنتجين المتنامية للأقمشة وتوفير المنتجات ذي الجودة العالية وبأسعار تنافسية لتخفيف مستوردات الاردن من مادة الاقمشة، ورفع مستوى مواصفات المنتجات الاردنية على المنافسة في الأسواق الخارجية وذلك لدعم وتنمية الاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير فرص عمل في السوق الأردني.

وتوقع خطاب ان يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام 2020، مشيرا الى ان المشروع واحد من اهم المشاريع الصناعية في الشرق الاوسط ويعتبر انتاج هذا النوع من الأقمشة غير المنسوجة من المشاريع الفريدة بالمنطقة.(بترا)