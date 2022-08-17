مشروع إقليمي يستهدف تعزيز الثقافة المالية لألف طفل في الأردن

إبراهيم المبيضين

عمان- أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ناسجو للتدريب “أنا أتعلم” المؤسسة غير الربحية المتخصصة في مضمار التعليم غير الرسمي صدام سيالة يوم أمس أهمية فهم ورفع مستويات الثقافة المالية لدى الأطفال باستخدام أدوات تقنية وترفيهية وبطرق علمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مهاراتهم المالية وزيادة فرصهم الاقتصادية والعملية في المستقبل.

وقال سيالة في حديث لـ”الغد”: إن الخروج بنتائج حول فهم الأطفال والأهالي للثقافة المالية وما يندرج تحتها من ممارسات ومفاهيم مالية تمس حياتهم اليومية سيساعد أصحاب القرار والجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال المالي في اتخاذ القرارات والتدخلات المناسبة لمعالجة أي خلل أو نقص في المهارات والثقافة المالية في المجتمع بشكل عام.

وأشار سيالة إلى أنه لتحقيق مثل هذه الأهداف في الأردن والمنطقة العربية، فقد جرى اختيار مؤسسته “أنا أتعلم” لتنفيذ أعمال المشروع الإقليمي للثقافة المالية لدى الأطفال “مالي” الذي أطلقه مؤخرا الاتحاد الدولي للاتصالات ITU وشركة “ميم عين” الوقفية للتعليم ضمن حزمة من النشاطات والمشروعات المختلفة التي يطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات في الأردن لدعم التحول الرقمي في مجالات مثل الشمول المالي الرقمي والصحة الرقمية والأمن السيبراني.

ووفقا لسيالة يسعى المشروع إلى توفير حلول مختصة بمجال الثقافة المالية للأطفال (مالي) لأكثر من 1000طفل، مستهدفا الأطفال من 8 إلى 12 سنة، ويهدف إلى قياس ورفع مستويات الثقافة المالية من خلال لعبة رقمية ترفيهية ومجموعة قصص رقمية تفاعلية.

وبين سيالة أن المشروع في الأردن سينفذ بالتعاون بين مؤسسة “أنا أتعلم” مع أربع جمعيات أردنية في ستة وعشرين مدرسة حكومية وخاصة، وعلى مدار أربعة أشهر بدأت من شهر تموز (يوليو) الماضي.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة “ميم عين” الوقفية للتعليم السعودية لتوفير حلول رقمية لتمكين القطاعات المختلفة، وتتطلع المبادرة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مستقبلًا والتوسع في المنطقة العربية، خصوصًا بعد نجاح إطلاق “مالي” الذي تشرف عليه مؤسسة “ميم عين” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أهمية المبادرة والتي تعنى بزيادة الوعي المالي لدى الأطفال في وقت مبكر من خلال الأساليب العلمية المرتبطة بالتسلية والألعاب مما يساهم في تكوين معتقدات مالية صحيحة لديهم في ظل التطورات السريعة التي يعيشها العالم مؤكدا حرص الوزارة على دعم ونجاح مثل هذه المبادرات.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التوسع في مثل هذه المشاريع التي تسهم في تمكين الأطفال وزيادة قدراتهم الذهنية واكتساب المعرفة الأساسية لاتخاذ القرارات الصائبة في المستقبل.

من جانبه قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، عادل درويش: “إن المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات يعمل على بلورة برامج للتعاون ومساعدة الدول تنبثق من الاستراتيجيات والخطط الموضوعة للتحول الرقمي في كل دولة، وتهدف إلى دعم هذه الجهود الحكومية من خلال إطلاق مشروعات ونشاطات تستهدف جذب الشراكات والاستثمارات، وفي هذا الإطار فنحن سعداء للتعاون مع شركة “ميم عين” لتدريب أكثر من 1000 طفل على الثقافة المالية كمرحلة أولى لهذا المشروع الإقليمي، آملين أن نتوسع في عدد الأطفال في الأردن والمنطقة العربية خلال الأعوام المقبلة بإذن الله.

وقال المدير التنفيذي لشركة “ميم عين ” الوقفية للتعليم الدكتور بندر العامر: إن عمل “ميم عين” في تطوير حلول تعليمية رقمية مستندة للبحث العلمي”.

وأضاف العامر أن حلا ماليا للثقافة المالية والذي يتضمن اللعبة الرقمية والمجموعة القصصية قد تم بناؤه بالاستناد إلى إطار بحثي بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن متمثلة بمركز التميز العالمي لمحو الأمية المالية لتكون اللعبة الرقمية قادرة على قياس مستويات الأطفال ورفعها بتكرار اللعبة في خمسة جوانب أساسية وهي الادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي، والمسؤولية المجتمعية، إضافة للتمييز بين الحاجات والرغبات.

ومن المتوقع أن يقوم الأطفال المشاركون في المشروع بالاستمتاع باللعبة والقصص الرقمية خلال النوادي الصيفية التي تقدمها مؤسسة “أنا أتعلم” بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والمدارس المحلية مما يقدم تقريرا حول مستويات ثقافتهم المالية والمساهمة في رفعها.

ويشار الى أن لعبة “مالي” الرقمية المتاحة عبر المتاجر الرقمية للأطفال بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية هي إحدى الحلول المبتكرة على مستوى العالم، حيث أن بناء لعبة من خلال البحث العلمي واستخدامها لمبادئ الاقتصاد السلوكي من خلال التقنيات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي يجعلها الأولى من نوعها.