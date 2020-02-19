مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية يطلق رسائل توعوية عبر الاذاعات

عمان- الغد- بدأ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ببث رسائل اعلامية توعوية حول مواضيع تتعلق بالتعامل مع مصادر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الشائعات والحد منها عبر مختلف الاذاعات الأردنية، وذلك في إطار سعي الصندوق للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتلقين عبر تلك الرسائل.

وتأتي هذه الرسائل ضمن مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع معهد الاعلام الأردني بهدف تطوير معرفة ومهارات الشباب، وتحسين قدراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات ومواجهة الرسائل الإعلامية المضللة.