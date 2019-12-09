مشروع جديد حول “السياحة المستدامة” في العقبة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي

أحمد الرواشدة

العقبة– بدأت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بتنفيذ مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقليم البحر الابيض المتوسط من خلال تطوير مسارات ثقافية في مدينة العقبة ولمدة تمتد إلى 3 سنوات قادمة وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي من خلال برنامج ENI CBC MED، وبقيمة إجمالية 2.5 مليون يورو، يساهم الإتحاد الأوروبي بحوالي 90% من قيمة التمويل.

ويشير مدير المشروع محمد الطواها بأن أهم أهداف المشروع الرئيسية؛ المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة وتعزيزها، مع التركيز على الإرث والموارد المشتركة، بالإضافة إلى زيادة التنافسية السياحية وجاذبية الوجهات الأقل شهرة،ويتم تنفيذ المشروع من خلال 7 شركاء في كل من ايطاليا، لبنان، فلسطين، والاردن.

واوضح الطواها بأن الجمعية ستعمل وبالتعاون مع مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الخاصة ومديرية آثار العقبة بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي على استهداف عدد من المواقع في مدينة العقبة، والعمل على تأهيلها قدر الإمكان لزيادة المواقع التي يرغب الزائر بزيارتها او زيادة عدد أيام إقامته.

وبين الطواها بأن الجمعية ومن خلال المشروع وبعد استشارة الجهات المعنية، قد قامت باختيار موقع تل خليفة، الكنيسة البيزنطية، موقع مدينة ايلة الاسلامية، قلعة العقبة، المتحف العسكري تحت الماء، والسفينة الغارقة كمواقع يمكن تنفيذ المشروع من خلالها والترويج لها بشكل مستدام. وقامت الجمعية بتنفيذ الجولة الاولى من الزيارات الميدانية للمواقع التي تم اختيارها، من أجل تحديد حاجة كل موقع، وامكانية توفير المستلزمات الضرورية التي ستحفز شركات السياحة على استهداف تلك المواقع.

وكما تم عقد ورشة جمعت اصحاب العلاقة المحليين من مختلف المؤسسات المعنية، لتحديد أهم المؤسسات التي سيكون لها تأثير ايجابي بالاضافة إلى اختيار لجنة توجيهية او استشارية للمشروع.

كما يطمح المشروع في نهايته إلى ايجاد منتجات سياحية جديدة وذلك من خلال العمل مع الشركات او المجتمعات الصغيرة والمتوسطة وفي المواقع التي تم تحديدها في كل دولة إلى جانب الإتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الأطراف على مختلف مستوياتهم.