مشروع جديد لتركيب وحدات غسيل أسطوانات الغاز بكلفة 400 ألف دينار

قال مدير نشاط الغاز في مصفاة البترول علي الخصاونة، الثلاثاء، إن المصفاة “بصدد إنشاء مشروع لتركيب وحدات غسيل لأسطوانات الغاز المنزلي بكلفة 400 ألف دينار”، بهدف الحفاظ على نظافة أسطوانة الغاز حتى وصولها للمستهلكين.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “أولى خطوات تفقد أسطوانة الغاز تبدأ من خلال مراقبي التفتيش، وفور وصول أسطوانات الغاز المنزلي من الأسواق، يبدأ المفتشون في محطة غاز عمّان باستبعاد الأسطوانات التالفة أو التي تحتاج للصيانة”.

وأشار إلى أن 60% من حجم إنتاج مصفاة البترول من أسطوانات الغاز يخرج من محطة عمّان، وحجم الأسطوانات المستبعدة يوميا لغايات الصيانة يُقدر بنحو 2000 أسطوانة، فيما ترسل الأسطوانة المستبعدة إلى ورش الصيانة لطلائها واستبدال الصمام في حال تلفه.

نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار السعيدات، أكد الثلاثاء، أن مصفاة البترول أوعزت بتركيب خطوط غسيل أسطوانات الغاز حتى تبقى نظيفة عند وصولها للمستهلكين، متوقعا البدء في المشروع في الصيف المقبل بعد طرح عطاءاته.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “أسطونة الغاز التي تصل إلى المواطن معقمة حتى لو كان عليها شوائب بعد تغطيسها بمواد كيميائية”، مشيرا إلى أنه “يجري حاليا عملية استبدال للأسطوانات التالفة والقديمة يوميا والرقابة عليها من أجل السلامة”.

وعن الشكاوى التي تصل النقابة، قال سعيدات “تصل شكوى أو اثنتين أسبوعيا من المستهلكين بشأن اتساخ أسطوانات الغاز”.

“لن تعبأ أسطوانة غاز في المصفاة وتخرج إلى المواطن إلا أن تكون سليمة وآمنة 100%”، وفق النقيب.

وأكد النقيب “توفر المحروقات من غاز وكاز وديزل في مناطق التوزيع كافة على مدار الساعة خلال المنخفض الجوي”، موضحا أن “مخزون الأردن يكفي عدة أشهر”.

وفي عام 2021، أتلفت مصفاة البترول نحو 100 ألف أسطوانة غاز منزلي، بعد خروجها من الخدمة وعدم صلاحيتها للاستخدام، ومقابل التالف منها أدخلت المصفاة 150 ألف أسطوانة جديدة، فحجم الاستهلاك اليومي للغاز في الأردن يصل إلى نحو 100 ألف أسطوانة، وترتفع خلال الظروف الجوية الباردة إلى نحو 130 ألف أسطوانة.

وأنتجت مصفاة البترول، في 2021، أكثر من 32 مليون أسطوانة غاز منزلي عبر محطاتها الثلاثة في عمّان وإربد والزرقاء، حيث يحتاج هذا الإنتاج سلسلة من الإجراءات للحفاظ على سلامتها.