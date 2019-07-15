مشروع “شَبِّك وابتكر” لتنمية الشباب وبناء قدراتهم في ريادة الأعمال

الغد– عقدت هيئة الاستثمار في عمّان، اليوم الإثنين، ورشة تعريفية بخدمات الهيئة وأهم المزايا والحوافز التي تُقَدَّم للمُستثمرين و رياديي الأعمال بالتعاون مع مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف.

وقَدَّم المُشاركين في الورشة التعريفية من كوادر هيئة الاستثمار شرحاً عن خدمة المكان الواحد لتسجيل المشاريع الاستثمارية ومنحها الرخص التنظيمية والقطاعية وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت على المستثمر، كما قدموا نبذة عن أهمية تمكين المستثمر، ونبذة عن الحوافز والإعفاءات في المناطق التنموية.

مؤكدين حرص الهيئة بفتح آفاق استثمارية بالمحافظات لخلق تنمية متوازنة بين المحافظات وتقليل الفجوة التنموية بالاضافة إلى المناطق التنموية ودورها بالاستثمار والتنمية المستدامة وتمكين المستثمرين في إقامة مشاريع بمختلف القطاعات وخاصة الزراعية والصناعية والصحة والتكنولوجيا.

كما تم إستعراض أهم الفرص الاستثمارية المنبثقة عن مشروع الخارطة الاستثمارية والذي يغطي كافة محافظات المملكة، حيث جاء هذا المشروع بهدف توزيع مكتسبات التنمية ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة في محافظات المملكة.

يذكر أن هيئة الاستثمار ومؤسسة وصل للتوعية والتثقيف أبرمتا في شهر حزيران من عام 2019 مذكرة تفاهم بهدف تعميق سبل التعاون في تنمية الشباب وبناء قُدُرَاتهم في مجال ريادة الأعمال، وذلك إيماناً من هيئة الاستثمار بضرورة توعية وتمكين الشباب الأردني في كافة أنحاء ومحافظات المملكة إقتصادياً واستثمارياً، من خلال التدريب والتوعية على ما تقوم به هيئة الاستثمار من خطط وإجراءات في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وآليات تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها.