مشروع طبي في عمان يوفر 500 فرصة عمل

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن أي مشروع إستثماري ناجح في الأردن يعتبر قصة نجاح تساعدنا في جذب المزيد من الإستثمارات إلى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس الهيئة وفريق عمل متخصص منها اليوم إلى مشروع إستثماري في القطاع الطبي (مستشفى الكندي) ومستفيد من قانون الإستثمار.

وأضاف الوزني أن هيئة الإستثمار وبكافة كوادرها على أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمشاريع الإستثمارية بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها، وهذا ما سيكون عليه شعار الهيئة في عام 2020 عام التطور والتميز والتمكين، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الأمن، حيث سيتم العمل على تطوير خدمات هيئة الإستثمار لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص إستثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة إستثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.

مدير عام مستشفى الكندي الطبي السياحي الدكتور علي الحياصات أكد ان هذا الإستثمار يعتبر من الإستثمارات الرائدة في المجال الطبي والمجال السياحي كونه يسهم في جذب العديد من الجنسيات العربية والأجنبية والتي تتلقى خدمات طبية متميزة ومنافسة عربياً ودولياً.

وقال أن هذا الإستثمار يوفر حالياً 400 فرصة عمل وسيعمل على توفير 100 فرصة عمل خلال عام 2020 وهي قابلة للزيادة، ويبلغ حجم إستثمار المشروع 100 مليون دولار أمريكي.

وأثنى الحياصات على الجهود التي بذلت من قبل كافة كوادر هيئة الإستثمار والمتابعة الحثيثة لمراحل إنشاء المشروع على أرض المملكة خاصةً في ظل ما يحيط في الأردن من أزمات.

يذكر أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها هيئة الإستثمار للمشاريع الإستثمارية والمستفيدة من قانون الإستثمار تأتي بهدف المتابعة الحثيثة للمشاريع الإستثمارية ولتقديم كافة الدعم والتسهيلات لها بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها، وبالتالي زيادة الإنتاجية وفرص العمل ودعم الإقتصاد الوطني.