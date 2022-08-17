مشروع قانون حقوق الطفل والجدل الدائر حوله

أشرف الراعي

يشكل مشروع قانون حقوق الطفل المعروض حالياً على البرلمان الأردني “نقلة نوعية” في مجال حماية هذه الفئة من التعرض لأية انتهاكات أو إساءات، فضلاً عن تعزيز صحته الجسدية والنفسية وعلاقاته مع المجتمع المحيط به.

وبالعودة إلى الأرقام والإحصائيات التي تتناول واقع الإساءة إلى الأطفال وظروف حياتهم المعيشية؛ فقد كانت منظمة اليونسيف أجرت مسحاً قبل نحو 6 سنوات يقول إن أكثر 75 ألف طفل ينخرطون في الأنشطة الاقتصادية، ومن ذلك 45 ألف طفل يعملون في مهن خطيرة للغاية، كما تقول الأرقام إن 9 من كل 10 أطفال يعانون من العنف التأديبي (النفسي و/أو البدني) وهي أرقام مرعبة، لا سيما مع ما شهده المجتمع اليوم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت في تكوينه، ما يعني أن هذه النسب ربما تكون قد ارتفعت بشكل لافت خلال المرحلة الماضية، لا سيما مع انتشار آفة البطالة، وارتفاع نسب الدين العام، وغيرها من العوامل والمحددات.

ومن واقع عملي، فإن قانون الجرائم الإلكترونية ينص في المادة 9 منه على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي بواسطة الوسائل الإلكترونية، وهو نص فعال أيضاً بمواجهة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى ولو تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاماً، كونه يتعامل معهم على اعتبار أنهم “أطفالاً”.. كما تقررت الحماية الجزائية من الاعتداء على الأطفال في قانون منع الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات وغيرها من القوانين، لكن حتى اللحظة لا قانون خاص شامل لحقوق الطفل يكرسها ويتناولها بشمولية.

لكن مشروع القانون الجديد تعرض إلى جدل واسع فيما يتعلق ببعض النصوص القانونية الواردة فيه وذلك لأسباب تتعلق بصياغتها، ربما، وربما لعدم الاعتياد في بعض الأحيان على المصطلحات الواردة في القوانين المعنية بحماية الطفولة مثل “الصحة الجنسية”.. وعلى أي حال فقد كرس هذا القانون مفاهيم جديدة في التعامل مع الأطفال وبما يستهدف مواجهة الأساليب المسيئة في التعامل معهم مثل تعرضهم للضرب والإهانة “من قبيل التربية الحسنة”.

ورجوعاً إلى النصوص القانونية الواردة في المشروع والتي تعرضت للعديد من الانتقادات فتتمثل فيما يلي والفقرة 7 / أ والفقرة 8 / أ من القانون والفقرة 24 / ج منه و 16 / ج؛ حيث تنص الفقرة أ من المادة 7 من مشروع القانون على أنه “مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في التعبير عن آرائه سواء بالقول أوالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه”.

إن هذه الفقرة من الأهمية بمكان بكونها تكرس وتعزز من حق الإنسان في التعبير عن آرائه؛ فمن المعروف أن حق حرية الرأي والتعبير مكفول في الدستور الأردني بنص المادة 15/ 1 والتي قالت “لكل أردني أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير..”، كما قيدت هذه المادة الدستورية الالتزام بحدود القانون وعدم مخالفته، وهو الأمر الذي كرسته الفقرة أ / 7 من مشروع قانون حقوق الطفل باعتباره حقاً لصيقاً بالإنسان يولد معه ويعيش معه كل حياته، من خلال عبارة “وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه”.

ولضمان حماية إضافية للطفل فقد نصت الفقرة ذاتها على عبارة “مع مراعاة التشريعات النافذة”؛ أي أن هذا الحق ليس مُطلقاً بل مقيداً بحقوق عائلته ووالديه في تربيته، ومُقيد أيضاً بعدم خروج الطفل على على القوانين النافذة التي تجرم بعض الممارسات التي تتعارض مع روح المجتمع وعقائده الدينية وتقاليده، وهو ما يتفق مع نص المادة 8 / أ من ذات القانون والمادة 6 من الدستور الأردني التي تكرس أهمية حماية الأسرة بنصها في الفقرة 4 منها على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها”…. كما تنص في الفقرة 5 منها على أنه “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”.

أما النص الثاني الذي تعرض إلى الانتقادات فهو الفقرة (أ) من المادة (8) والتي جاء فيها إن “للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويُحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يُحظر المساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة”.

لقد جاءت هذه الفقرة لتحترم إنسانية الطفل وخصوصيته من الانتهاك، على أن لا يخل ذلك بحقوق والديه وواجباتهما، حيث تكرس حرمة الحياة الخاصة الواردة أصلاً في الدستور الأردني فله التمتع بهذا الحق باعتبار هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان كما هو حال حق حرية الرأي والتعبير في عدم التدخل التعسفي بحياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وذلك وارد في إطار الحماية العائلية له؛ وهو ما أكدته الفقرة ذاتها عندما قالت مع مراعاة “حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما” وفي ذلك تقييد مهم، أما التقييد الثاني الذي قررته المادة ذاتها فيأتي بقولها “وفقاً للتشريعات ذات العلاقة”، فلا يجوز أن يكون حقه في احترام خصوصيته على حساب مخالفة تشريعات قانونية أخرى أو بما يخل بحقوق والديه في التربية.

كما ثار اعتراض على نص الفقرة (ج) من المادة (24) أنه “يُتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد”.. وهو ما يعد من أهم النصوص القانونية في تعزيز حماية الطفل؛ فما الذي سيمنع الطفل من التواصل مع خدمات المساعدة القانونية مثل إدارة حماية الأسرة إذا ما تعرض لانتهاك أو تعسف أو استغلال له ولحقوقه لمساعدته، وبما لا يخل في حقوق والديه وواجباتهما وفقاً لما هو وارد في نص الفقرة 8 / أ من القانون؛ على اعتبار أن القانون يقرأ ككل متكامل.

وأخيراً، ربما كان من أبرز الاعتراضات التي واجهها مشروع القانون النص في المادة 16 / ج منه على أن “تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه”، وذلك لأنها تضمنت عبارة “صحته الجنسية”، وكأنه أمر غريب على المجتمع؛ ففي المجتمعات المتقدمة يصار إلى تثقيف الأطفال جنسياً حتى لا يكونوا ضحايا لأية اعتداءات أو إساءات مستقبلاً، وهو أمر تحتويه حالياص المناهج الدراسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في مادة الأحياء للصفوف من التاسع وحتى العاشر، لا بل جاءت هذه الفقرة وقررت الحماية للطفل بأن لا يترك هذا الأمر مطلقاً من كل قيد بأن قيدت ذلك كله “بما يتوافق مع سن الطفل وإدراكه”، بمعنى أن حقوق الطفل ستكون محمية لأن كل البرامج المقررة له ستكون متوافقة مع سنه وإدراكه بناء على استشارات نفسية وصحية تقوم بها وزارة التربية والتعليم كجهة رسمية.

هذا كله إلى جانب مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1991 والتي تضمنت ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة، لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية مع تحفظه على بعض المواد، ومن المعلوم أن التحفظ يسقط إعمال النص في المعاهدة الدولية، فضلاً عن أن المعاهدة يجب أن لا تتعارض مع الدستور وفي حال التعارض فإن الدستور هو الذي يسري استناداً إلى مبدأ المشروعية؛ حيث لا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف الأعلى والاتفاقية أدنى من الدستور وفقاً لاجتهادات محكمة التمييز وتفسير المحكمة الدستورية الأخير حول نص المادة 33 من الدستور والذي جاء فيه بعدم جواز مخالفة أي تشريع وطني لالتزامات الأردن الدولية.

أما المواد التي تم التحفظ عليها في المعاهدة وهي المواد 14 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين، والمادتين 20 و 21 المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية.

وبالتالي، فإن مشروع قانون حقوق الطفل بعد هذه القراءة يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، واحتراماً لإنسانيته وطفولته وتعزيزاً لكرامته وعدم استغلاله .. وهو أمر يتفق مع الالتزامات الدولية للأردن من جانب ومع الدستور ومختلف الشرائع الدينية التي تحث على حماية الأطفال ورعايتهم حتى يكونوا أفراداً صالحين في المجتمع.