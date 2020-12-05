مشروع قانون لإطلاق اسم مارادونا على أحد شوارع “بوينوس آيرس”

بوينوس ايرس – قدم المشرعون في مجلس مدينة بوينوس آيرس الجمعة مشروع قانون لتسمية أحد شوارع العاصمة باسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا تكريماً له.

ويسعى هؤلاء إلى إطلاق اسم مارادونا، الذي فارق الحياة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عن 60 عاماً إثر نوبة قلبية، على جزء من طريق مؤدية إلى ملعب أرجنتينوس جونيورز، وهو ملعب الفريق الذي بدأ فيه مارادونا مسيرته الكروية عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وقد سمّي الملعب باسمه فعلاً في العام 2004.

ويهدف مشروع القانون الجديد أيضاً إلى إنشاء “دائرة سياحية ورياضية وثقافية” في منطقة من 30 مبنى حول الاستاد، كـ”تكريم دائم” لمارادونا في المنطقة التي بدأ فيها كلاعب كرة قدم.

وقال عضو مجلس المدينة كلاوديو موريسي، وهو راعي التشريع، إن “لا شيء يمكن أن يساوي البهجة والسعادة اللتان منحهما مارادونا لشعب الأرجنتين. لكننا نعتقد أن هذه الدائرة الثقافية والرياضية ستكون ضرورية لإبقائه على حيّاً الآن وإلى الأبد”. (أ ف ب)