مشروع لبناء القدرات الملكية الفكرية والريادة بـ 1.19 مليون يورو بدعم أوروبي

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية اليوم الاثنين مشروعا لبناء القدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط بصفتها قائداً للمشروع (والذي يضم اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتونس) بقيمة إجمالية 1.194 مليون يورو ممولة من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية ENI CBCMED .

وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الدكتور بشار الزعبي، إن هذا المشروع يأتي ضمن الأهداف الوطنية التي تسهم المؤسسة في تحقيقها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كون المؤسسة عضو في شبكة المشاريع الأوروبية Enterprise Europe (EEN) ، كما أنها تعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز النظام الإيكولوجي للأعمال في الأردن، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم طوال دورة حياتها بالكامل.

وأضاف الزعبي أن المشروع يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات.

وأوضح الدكتور الزعبي أن أهداف المشروع تتمثّل بالمساهمة في تعزيز إمكانيات الابتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية ، وتعزيز قدرات الجهات المعنية المشاركة لتثمين وتقدير المشاريع الناشئة، والرياديين الشباب من خلال زيادة وعيهم بمبادئ حقوق الملكية الفكرية.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أهمية التدريب في الموقع والتدريب عن بعد في هذا المشروع بهدف تعزيز قدرات المعنيين والجهات الحكومية المشاركة بحقوق الملكية لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ خطط محددة لبناء القدرات لتعزيز وتوسيع المعرفة بسياسات وحقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات من خلال عقد زيارات دراسية لفرق عمل مختصة للتعرف على أهم الإجراءات والممارسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

كما يعمل المشروع على تحديد وتطوير خدمات دعم حقوق الملكية الفكرية وذلك بإعداد وتحديث خطط استراتيجية لعمليات الدعم وإعداد وتطوير عمليات دعمها من خلال الدعم المباشر للمؤسسات المشاركة.

وبيّن الزعبي أنه سيتم اختيارخدمات مبتكرة ستقوم المؤسسة بتقديمها للمشاريع المستهدفة بناءً على نتائج تحليل الاحتياجات والأخذ بعين الاعتبار الخبرات والأولويات المتاحة، تتمحور حول الخدمات التشخيصية والعلاجية للملكية الفكرية والخدمات الفنية للتحوّلات التكنولوجية، ودعم الملكية الفكرية بمشاريع البحث والابتكار، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق برامج تنافسية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والرياديين من الشباب والشابات للحصول على منحة تقدر ب 10آلاف يورو، حيث سيتم الإعلان عن آلية الاختيار في المواقع الالكترونية المخصصة للدول المشاركة.

كما يهدف المشروع إلى مراجعة سياسات وقوانين الملكية الفكرية في الدول المشاركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل واعداد حلقلت نقاشية لمراجعة السياسات وتحديد الأولويات والفرص لتطوير القوانين التي تتعلّق بالملكية الفكرية في البلدان المستهدفة، يحيث يتم اعداد مقترحات لتغيير السياسات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية لتقديمها للجهات الحكومية المعنية في الدول المشاركة لتتلاءم مع القوانين الدولية.

وأضاف الدكتور الزعبي أن الاهتمام بالحقوق الفكرية للمشاريع في المنطقة الأورو-متوسطية ومنها الأردن يعدّ أمرًا ضروريًا لمساعدتها على تحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل مؤكداً على دور المؤسسة في مساعدة قطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ودعمها باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الإقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية ماريا هاجثيودوسيو على أن حقوق الملكية الفكرية (IPR) تشجع ريادي الأعمال على الإبداع من خلال حماية أفكارهم المبتكرة، حيث يهدف برنامج IPMED الممول من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حقوق ملكية فكرية تابعة لـ 1000 شاب وشابة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وذلك لتشجيع الإبداع والابتكار وبالتالي تحسين النمو الاقتصادي.