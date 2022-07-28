مشروع لتعزيز الريادة الاجتماعية للنساء والشباب في الأردن

إبراهيم المبيضين- عمّان- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ظهر اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وشركة درة المنال للتدريب بهدف رعاية حاضنة أعمال غور الصافي (الكرك).

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عمان، إلى رعاية حاضنة أعمال غور الصافي (الكرك) واستخدامها لتنفيذ مشروع “تعزيز الريادة الاجتماعية للنساء والشباب في الأردن”.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والرئيس التنفيذي لشركة درة المنال للتدريب منال الوزني.

وسيتم تنفيذ مشروع “تعزيز الريادة الاجتماعية للنساء والشباب في الأردن” بالشراكة مع المنظمات المحلية: الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، درة المنال للتنمية التدريب، الاقتصاد النسوي ومنظمة بلان إنترناشيونال، وبتمويل من وزارة الإتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويهدف المشروع إلى تعزيز النظام البيئي للمؤسسات الاجتماعية في الأردن تحديدا في (عمان، إربد، الكرك وعجلون) لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة، وبخاصة الفتيات والشابات، ويتبعه نهج متعدد المستويات يتضمن تدخلات على المستوى المتوسط والوطني، بالإضافة إلى الأنشطة على مستوى المجتمع.

ويستهدف المشروع النساء والشباب من عمر 18-35 سنة، كما أنه سيقدم برامج في إطار التعليم غير النظامي والذي بدوره يقدم خدمات لليافعين المتسربين من المدراس والذين تتراوح أعمارهم بين (16-18) سنة.

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