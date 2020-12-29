مشروع لزراعة 10 آلاف شجرة دراق ومشمش بالزرقاء

الزرقاء- يعكف المزارع محمد الحماد على زراعة نحو 10 الاف شجرة دراق ومشمش خلال الشهرين المقبلين في مزرعته البالغ مساحتها 250 دونماً في منطقة شويعر بالزرقاء، بعد أن زرع خلال السنة الحالية ألف شجرة أجاص محسن على مساحة تقدر بثلاثين دونماً.

وقال الحماد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه بعد تقاعده من قوات الأمن العام، بدأ بإقامة مشروعه الزراعي واستغلال الأرض التي يملكها في منطقة شويعر، بزراعة الفول الأخضر والزهرة والملفوف على مساحة تقدر بنحو300 دونم، ما وفر له مردوداً مادياً جيداً، فضلاً عن رفد السوق الأردني بحاجته لهذه المنتجات الزراعية المهمة.

واوضح ان مشروعه لم يقتصر فقط على زراعة الخضار والفواكه، اذ اقام مزرعة أسماك “نوع الكارب” في بركة تقدر مساحتها بـ10دونمات وبعمق 12متراً، حيث يستخدم مخلفات هذا النوع من السمك، الذي يصلح للتربية في هذه المنطقة، كسماد طبيعي لمزروعاته من الخضار والفواكه المتواجدة لديه.

واكد ان الأسواق التصديرية تعتبر من المعيقات التي تقف في طريق تطوير مشروعه وتحسينه والارتقاء به، مبينا أن مديرية زراعة الزرقاء أبدت استعدادها الدائم لتقديم الدعم المطلوب.

من جانبه، قال مدير مديرية زراعة محافظة الزرقاء المهندس كريم الحسامي، إن مشروع الحماد الزراعي يعتبر قصة نجاح حقيقية، مشيرا الى وزارة الزراعة تنظر الى التوجيهات الملكية بدعم وتطوير الزراعة، على أنها خطة عمل علينا جميعا أن نتعاون ونوحد جهودنا لتنفيذها.

وأضاف أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير وادخال المكننة والزراعات العمودية الى قطاع الزراعة، من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الأردني، لنقل أحدث التقنيات العالمية الزراعية، وزيادة الاستغلال الكفؤ والمستدام للموارد الزراعية، خاصة المياه وزيادة انتاج الغذاء لتوفيره للمستهلكين محلياً ودولياً.

وأكد الحسامي أن المديرية تحرص، ضمن استراتيجية وزارة الزراعة، على توفير التدريب للعاملين في القطاع الزراعي على التقنيات الزراعية الحديثة. (بترا)