مشروع لشبكة مياه جديدة بمنطقة هام في إربد بقيمة 231 ألف دينار  

عمان- الغد- وقعت وزارة المياه والري اتفاقية انشاء وتمديد شبكات مياه رئيسية وفرعية في منطقة هام / محافظة اربد بقيمة تزيد على (231) الف دينار ممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZمبينة انها تتابع احتياجات المناطق المائية كافة سواء بسواء وتعمل على تنفيذها بعد استكمال الدراسات الفنية والتمويلية وفق اعلى المواصفات بما يضمن خدمة مناطق جديدة بخدمات المياه والصرف الصحي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وبينت الوزارة انها تركز جهودها على تأمين التمويل اللازم لخدمة المناطق غير المخدومة بخدمات المياه والصرف الصحي ضمن جهودها لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب خاصة في المناطق الشمالية نتيجة موجات اللجوء السوري وما خلفه من ضغوطات كبيرة على قطاع المياه ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية مبينة ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وخدمة الاخوة المواطنين بالمياه وبالتالي تقليل نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب .

وأوضحت ان المشروع الذي سينفذ من قبل مقاول محلي يتضمن تنفيذ شبكات رئيسية وفرعية في منطقة هام / اربد وتحسين انظمة التزويد بقيمة (231.66) الف دينار اردني وتتضمن توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب خطوط دكتايل C 40 و150 ملم وخطوط بولي ايثلين عالي الكثافة وخطوط مياه اقطار 125 ملم و63 ملم وتوريد وتركيب محابس غلق Gate Valve وتنفيذ اعمال الحفر والتمديد والتركيب للوصلات المنزلية اقطار 32 ملم و25 ملم وإعادة الاوضاع وكذلك محابس تهوية وغيرها من المستلزمات بما يكفل تحسين التزويد للمواطنين في منطقة هام قبل حلول الصيف القادم .

وأكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع انجاز المشاريع من قبل الجهات الاشرافية لديها وفق الانظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة.