مشروع مائي لتحسين شبكات مياه دلاغة بمعان

الغد– وقع وزير المياه والري بحضور امين عام الوزارة امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح ونائب امين عام سلطة المياه فراس العزام و عدد من المسؤولين في قطاع المياه اتفاقية اعادة تاهيل انظمة المياه الرئيسية في منطقة دلاغة في محافظة معان بقيمة تزيد على (145) الف دينار ممولة من المنحة السعودية مؤكدا ان وزارة المياه والري تتابع كافة احتياجات المناطق المائية سواء بسواء وتعمل على تنفيذها بعد استكمال الدراسات الفنية والتمويلية.

واوضح المهندس ابو السعود ان وزارة المياه والري تولي تحسين خدمات المياه والصرف الصحي اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب نتيجة موجات اللجوء السوري وما خلفه من ضغوطات كبيرة على قطاع المياه والطاقة ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الاوقات الماضية.

وبين الوزير ان المشروع الذي سينفذ من قبل مقاول محلي سيتضمن تنفيذ شبكات رئيسية وفرعية في منطقة دلاغة وتحسين شبكة مياه دلاغة بقيمة (145,635) الف دينار ممولة من المملكة العربية السعودية ضمن المنحة الخليجية بما يكفل تحسين التزويد للمواطنين في منطقة دلاغة قبل حلول الصيف القادم.

وبين ان الوزارة/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الاثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة مؤكدا انه بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارته الا ان هذه الاجراءات تواجهه مزيدا من الاعباء المتراكمة بسبب هذه الظروف وارتفاع كلف التشغيل والصيانة والتحديات الاخرى .

ودعا المهندس رائد ابو السعود القائمين بالاشراف على المشاريع الى انجاز الاعمال وفق الانظمة الحديثة الجديدة و اعلى مستويات الجودة وبموجب احكام العقود المبرمة في المواعيد مبينا ان تنفيذ هذا المشروع سيعمل على تطوير وتحسين وتاهيل المياه ومد شبكات جديدة في عدد من احياء ومناطق دلاغة وتقليل نسبة الفاقد وبالتالي توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب .

واشار الوزير ان هذه الجهود التي تبذلها الوزارة ما كانت لتنجح لولا الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به الاردن بسبب السمعة العربية والدولية الطيبة والنجاحات التي حققتها السياسات الاردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله مثمنا التزام الاشقاء في الخليج العربي من خلال المنحة الخليجية بدعم قطاع المياه.