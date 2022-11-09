مشروع نمو الأعمال USAID يوقع اتفاقية مع شركة “أمام فينشرز” لدعم نمو الشركات في الأردن

وقع مشروع نمو الأعمال الممول من USAID اتفاقية مع شركة “أمام فينشرز” لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن.

ستساهم هذة الاتفاقية في التغلب على التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن للوصول إلى التمويل وتحفيز نمو الشركات وزيادة فرص العمل ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص. حيث أن نسبة توظيف المرأة في الأردن من أقل النسب في العالم، وستعزز هذه الاتفاقية الدورالحيوي لرائدات الأعمال ومساهمتهم في الاقتصاد الأردني.

وقال مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة لدى الوكالة الأمريكية في الأردن السيد دانيال سويفت “إن التعاون بين مشروع نمو الأعمال الممول من USAID والقطاع الخاص يساهم في تحقيق أهداف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن. نحن متحمسون أيضًا لجهود مشروع نمو الأعمال الممول من USAID لتمكين الشركات التي تملكها أو تديرها المرأة “.

سوف يدعم المشروع شركة “أمام فينشرز” من خلال زيادة رأس مال الصندوق الاستثماري الجديد ليركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يكون لهذا الصندوق الاستثماري تأثيرا طويل الأمد على تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. وستقوم “أمام فينشرز” من خلال هذه الاتفاقية بتسهيل الوصول إلى التمويل لعدد أكبر من رائدات الأعمال، مما يعود بالفائدة على عدد أكبر من الشركات التي تملكها وتديرها المرأة. وسيشمل دعم مشروع نمو الأعمال الممول من USAID لشركة “أمام فينشرز” تطوير استراتيجيات الشركة وتحسين أساليب اعداد وتنفيذ صفقات الاستثمار، وتقديم الدعم القانوني والمساعدة في تطوير مواد موجهة للمستثمرين لزيادة مشاركتهم.

وقالت وفاء عرنكي، مديرة مشروع نمو الأعمال الممول من USAID، “يلتزم المشروع بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن من خلال تسهيل خدمات الاستثمار لتعزيز النمو وخلق فرص العمل وتمكين رائدات الأعمال، وتتماشى هذه الأهداف مع مهمة “أمام فينشرز” لتمكين المرأة اقتصاديا “.

يهدف مشروع نمو الأعمال الممول من USAID إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسيه، وخلق فرص توظيف، وتعزيز الابتكار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن. يقوم المشروع بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال المساعدات الفنيّة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل مع التركيز على دمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مؤسسي ومنهجي ضمن أهداف المشروع ومبادراته، وتحديد القضايا والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. مدة المشروع خمس سنوات (2021- 2026) وتنفذه شركة فاينانشال ماركتس انترناشونال.