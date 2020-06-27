مشروع “وريزيدنس الريتز – كارلتون” يعتمد تقنية تعقيم هواء التكييف بالأشعة

عمان- بدأت “شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق” تركيب أجهزة تنقية تعتمد الأشعة فوق البنفسجية UVC لأنظمة التهوية والتكييف، وذلك في مشروع “فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون” في عمّان، في خطوة هي الأولى من نوعها ضمن قطاع الفندقة العالمية.

وبالتعاون مع شركة “بترا” للصناعات الهندسية، والمجموعة الفنية العربية ATG “دايكن”، يتم تركيب أجهزة انبعاث الأشعة فوق البنفسجية، التي تزودها “فيليبس” و”ستيرل-إير”، والتي تتميز بخصائصها المضادة للفيروسات، والبكتيريا، والميكروبات، والحساسية، إضافة إلى عملها على تنقية الهواء وتقليل نسب مسببات الأمراض، بهدف تحسين جودة الهواء داخل المبنى. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان صحة وسلامة الضيوف والمقيمين والزوار وفرق العمل عند افتتاح المشروع المخطط له في منتصف العام 2021.

وبهذه المناسبة، قال عماد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الإقبال للتطوير العقاري: “إن هذه التكنولوجيا موجودة منذ سنين وكان استخدامها محصورا وبشكل أساسي في المرافق التي تتطلب مستويات عالية من التعقيم، إلا أنها لم تستخدم على الإطلاق من قبل في قطاع الفندقة. ونحن فخورون اليوم لاتخاذنا زمام هذه المبادرة في “فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون” في عمان، حيث إن صحة وسلامة ضيوفنا ومالكي الشقق في المستقبل هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. ولقد حرصنا أيضا على التعاون مع كبار الموردين العالميين، وتوفير كل الإجراءات الاحترازية، لنوفر راحة البال لجميع من يتواجد في مرافقنا من خلال تأكدهم من أنهم يتمتعون ببيئة ليست فقط نظيفة ومريحة بل ومعقمة أيضا”.