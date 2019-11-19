مشهد مروع يكشف ماذا حدث لرئتي رجل دخن السجائر لـ30 عاما (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه في إحدى المستشفيات الصينية (مستشفى ووشي بيبول في جيانغسو) الأضرار البالغة والجسيمة التي يسببها إدمان التدخين على صحة الإنسان.

المقطع المصور أظهر رئتي رجل خمسيني (52 عاما) من الصين بلون أسود من القار، إذ بدتا وكأنهما تفحمتا، حيث ظل الرجل يدخن لمدة تتجاوز 30 عاما.

أفضل إعلان لمكافحة التدخين

شوهد الفيديو الذي سجله الجراحون، أكثر من 25 مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المستخدمون بأنه “أفضل إعلان لمكافحة التدخين على الإطلاق”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

قامت المستشفى بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق: “هل لا تزال لديك الشجاعة للتدخين؟”.

وصية لم تكتمل

طلب المريض الذي كان يعاني من أمراض عديدة في الصدر التبرع بأعضائه بعد الموت، ولكن سرعان ما أدرك المسعفون أنهم لن يتمكنوا من استخدامها.

قال الدكتور تشن، وهو جراح زراعة الرئة، “المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته. تم الإعلان عن موته بعد سكتة دماغية، وتم التبرع برئتيه بعد ذلك بفترة قصيرة”.

وأضاف، “كانت اختبارات مؤشر الأوكسجين الأولية على ما يرام، ولكن عندما استخرجنا الأعضاء، أدركنا أننا لن نتمكن من استخدامها”.

وفقا لدراسة أجريت عام 2018 من قبل مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن 350 مليون شخص بالغ (27 في المائة من السكان) مدخنين.

التدخين يقتل 1.2 مليون شخص كل عام، والأشخاص الذين يفعلون ذلك يكونون عرضة للإصابة بأزمات قلبية، ويزيد احتمال إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 30 مرة مقارنة بالأشخاص غير المدخنين.-(سبوتنيك)