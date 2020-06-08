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مشهد ‏لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!

منذ ساعتين
الممثل رامي يوسف في مشهد من مسلسله "رامي"
الممثل رامي يوسف في مشهد من مسلسله "رامي"

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عمان-الغد-أثارت ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية ميا خليفة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادها الدول الإسلامية والرجال العرب ضمن مشهد لها في حلقة من الجزء الثاني من مسلسل “رامي”.

وظهرت خليفة في الحلقة بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها خلال مشهد جمعها بالفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف.

تريلر مسلسل RAMY

وقالت فيه إنه تم منعها من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

وزعمت أن “الإحصائيات ونسب المشاهدة تقول إن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية.. وأن الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى”.

وتسبب المشهد بردود فعل غاضبة، حيث اتهم البعض خليفة بالكذب والمبالغة، بينما رأى البعض الآخر أن ما قالته واقع لا يمكن التغاضي عنه.

وتدور أحداث مسلسل “رامي”، حول شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا، ويواجه صراعا بسبب ديانته وتقاليده الشرقية المختلفة عن الحياة لدى الغرب.

ويشارك رامي يوسف العديد من الوجوه المصرية، على رأسهم عمرو واكد، وشادي ألفونس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامي.

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