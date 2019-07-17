“مشوار”.. مسرحية لتعزيز الوعي المروري لدى الأطفال

عمان- في إطار استراتيجيتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز السلامة على الطرقات، دعمت شركة توتال الأردن إنتاج مسرحية ” مشوار” الهادفة إلى زيادة وعي الأطفال بأهمية الامتثال لقواعد السلامة العامة على الطرقات.

بدأت مسرحية “مشوار” التي أنتجها فريق الدراما والمسرح في مركز هيا الثقافي بالتعاون مع شركة توتال الأردن بجولاتها المجانية في محافظات المملكة منذ شباط الماضي، لتعريف الأطفال بالقواعد الرئيسية للسلامة المرورية والسلامة على الطرق التي يجب اتباعها.

ويسعى فريق عمل “مشوار” إلى عرض مسرحيتهم أمام أكثر من 5000 طفل من المحافظات خلال العام الجاري 2019.

وأعربت مدير عام مركز هيا الثقافي، سحاب فريجات، عن شكرها وتقديرها لشركة توتال الأردن لرعايتهم إنتاج هذه المسرحية الهادفة التي “ستسهم في غرس مفاهيم الوعي المروري لدى أطفالنا والحد من الممارسات الخاطئة”، مشيرة إلى حرص مركز هيا الثقافي على تعريف الأطفال بالقضايا والمفاهيم التعليمية والسلوكية المهمة من خلال تصميم البرامج الفنية والإبداعية لهم، حيث تعد الفنون المسرحية من أهم البرامج التي يوليها المركز اهتمامه. وبينت فريجات، أن عرض مسرحية “مشوار” في جميع المحافظات ينبع من خطط مركز هيا الثقافي بجعل جميع برامجه الثقافية متاحة لأكبر عدد ممكن من الأطفال في الأردن.