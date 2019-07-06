“مش بس بيض”.. أسماك ودجاج ولحوم فاسدة في إربد (فيديو)

أحمد التميمي

إربد- أتلفت دائرة الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى بالتعاون مع نقطة الشرطة كميات كبيرة من بيض المائدة والأسماك والدجاج واللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير الدائرة الدكتور محمود الشياب إنه تم إتلاف كميات كبيرة من بيض المائدة الفاسد واللحوم والدواحن والأسماك المعروضة في الشارع الرئيسي داخل سوق الخضار والفواكه.

وأكد أن الأسماك والدواجن واللحوم تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة للحفاظ على صلاحيتها للاستهلاك البشري.

واشار الشياب إلى أنه يتم بيع تلك المواد في الشارع وتحت أشعة الشمس مما يعرضها للتلف وتصبح غير صالحة للاستهلاك.

ودعا المواطنين إلى عدم شراء تلك المواد المعروضة في الشارع وخارج الثلاحات حفاظا على سلامتهم وعدم إصابتهم بالتسمم.