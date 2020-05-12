“مصابو الزرقاء” في الهاشمية وبيرين ومن مخالطي مخالط سائق المفرق

إحسان التميمي

الزرقاء – قال مدير صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان، اليوم الثلاثاء، انه خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم الجهات المختصة بعزل بعض البنايات في المدينة بعد ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وأضاف الطحان ان الاصابات توزعت في لواء الهاشمية وفي منطقة بيرين بغرب الزرقاء وانهم اصيبوا نتيجة مخالط احد المخالطين لسائق الخناصري مشيرا إلى ان فرق التقصي الوبائي وخلال عملها بشكل عشوائي اكتشفت الحالات المصابة بالفيروس.

وبين الطحان ان الفرق المختصة تقوم بعمل مسح ميداني من خلال دراسة معينة يتم خلالها جميع حوالي 400 عينة يوميا تتركز فيها العمل على العاملين في الميدان والمخالطين بشكل مباشر للمواطنين.

وبين الطحان انه خلال الأيام الماضية قامت فرق التقصي الوبائي بجمع 2500 عينة عشوائية من مختلف دوائر ومؤسسات العاملة في الميدان إضافة الى بعض العاملين في تقديم الخدمة للمواطنين مثل المخابز ومحال بيع الخضار وغيرها.

واكد ان فرق التقصي الوبائي ستباشر عملها بشكل فوري للعمل على اجراء فحوصات للمخالطين وتتبع الحالات التي تم مخالطتها.

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