آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“مصابو الزرقاء” في الهاشمية وبيرين ومن مخالطي مخالط سائق المفرق

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إحسان التميمي

الزرقاء – قال مدير صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان، اليوم الثلاثاء، انه خلال الساعات القليلة القادمة ستقوم الجهات المختصة بعزل بعض البنايات في المدينة بعد ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وأضاف الطحان ان الاصابات توزعت في لواء الهاشمية وفي منطقة بيرين بغرب الزرقاء وانهم اصيبوا نتيجة مخالط احد المخالطين لسائق الخناصري مشيرا إلى ان فرق التقصي الوبائي وخلال عملها بشكل عشوائي اكتشفت الحالات المصابة بالفيروس.

وبين الطحان ان الفرق المختصة تقوم بعمل مسح ميداني من خلال دراسة معينة يتم خلالها جميع حوالي 400 عينة يوميا تتركز فيها العمل على العاملين في الميدان والمخالطين بشكل مباشر للمواطنين.

وبين الطحان انه خلال الأيام الماضية قامت فرق التقصي الوبائي بجمع 2500 عينة عشوائية من مختلف دوائر ومؤسسات العاملة في الميدان إضافة الى بعض العاملين في تقديم الخدمة للمواطنين مثل المخابز ومحال بيع الخضار وغيرها.

واكد ان فرق التقصي الوبائي ستباشر عملها بشكل فوري للعمل على اجراء فحوصات للمخالطين وتتبع الحالات التي تم مخالطتها.

‏Ihssan.tamimi@alghad.jo

مقالات ذات صلة

النعيمي: 81100 من طلبة التوجيهي تقدموا للاختبار التجريبي اليوم

منذ دقيقتين

الملك يشارك في مؤتمر العمليات الخاصة للصناعات في فلوريدا كضيف شرف

منذ 20 دقيقة

اتفاقية لشراء 12 جهاز تنفس صناعي و50 سريرا للعناية الحثيثة

منذ 28 دقيقة

القبض على مطلوب بـ 7 مليون دينار

منذ 45 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock