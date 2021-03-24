مصابو كورونا وذووهم.. هل “الإسعاف النفسي” أكثر ما يحتاجونه؟

عمان- في ظل هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم أجمع، تأثر المصابون وذووهم نفسيا بشكل ملحوظ الى درجة أننا نتوقع نحن المختصين نفسيا وسلوكا أن يزداد مستوى الطلب على الأدوية المضادة للاكتئاب في العام 2022، لذلك لابد من أن نتدخل بطريقة أكبر حجما وتأثيرا للحد قدر الامكان من حدوث هذا الأمر، من هنا هنالك دعوة لكل العاملين في مجال الصحة النفسية بأن يكثفوا جهودهم في التصدي لهذه الجائحة، لتقليل الضرر المتوقع لاحقا.

لا شك أن المريض مهما كان مرضه بسيطا يبدأ بالتفكير بطريقة سلبية يعتريها الخوف تارة والقلق تاره أخرى، ويطرح على نفسه وعلى الأطباء أسئلة تتمحور حول هل مرض خطير؟ هل يوجد لدي فرصه للنجاة؟ وهل مرضي معد؟ أو منقول وراثيا؟ والكثير الكثير من التساؤلات التي يحركها دافع الخوف من المرض والرغبه بالبقاء.

وضمن هذه الظروف التي ألمت بالجميع بفعل جائحه الكورونا، أصبحت تلك التساؤلات أكبر حجما وارتفع مستوى القلق العام والخوف لدى الجميع بالتالي أن نسبة الاصابة بالاكتئاب أو وسواس المرض أمرا متوقعا جدا سواء كان لدى المصابين بالفيروس أو ذويهم من أهل أو أصدقاء.

هناك مجموعة من النصائح والارشادات التي من شأنها أن تخفف مدى حدة الضغط النفسي على المصابين وذويهم وهي موجة للفئات التالية:-

*نصائح موجهه العاملين في القطاع الطبي ومقدمي الرعاية الصحية:-

لابد من التحلي بالصبر مع المريض وذويه ومحاولة طمأنتهم قدر الامكان، إضافة الى إعطاء لمحة عن وضع المريض، والأخذ بعين الاعتبار أنه احيانا يتم وضع المريض بشكل مفاجئ والاجابه عن تساؤلاتهم مهما كانت، حتى تطمئن نداويه المريض بأن هناك من يهتم لأمرهم ولامر مريضهم ويسعى لخدمتهم.

أما في ما يخص موضوع أخبار المريض، بأنه مصاب بفيروس كورونا، أولا فلابد أن يقدر الطبيب المعالج ذلك بحيث يراعي الحالة النفسية للمريض، لأنه من الممكن أن تتدهور ويدخل المريض في حاله من الصدمة والخوف، مما يؤثر سلبا في صحته النفسية والجسدية، ويكون ذلك الأمر تحت اشراف مختص بالصحة النفسية.

نصائح نفسية للمجتمع بشكل عام:

المجتمع ايضا يتحمل مسؤولية في موضوع الاسعاف النفسي، بحيث يتابع الجيران أو الاصدقاء بعضهم بعضا بعد الاصابة عن طريق الهاتف أو الرسائل، وهذا يشكل دعما لنفسية المصاب واسرته مما يساعد في تقليل الضغط الواقع عليهم، ومن الجميل لو تم عمل ترتيبات تعنى بقضاء حوائج أسر المصابين ضمن برتوكولات صحية تضمن سلامة الجميع وايصال المواد الغذائية والمستلزمات اليومية التي تحتاجها تلك الأسر، خصوصا في حال كانوا خاضعين لحجر منزلي على الرغم من توفر خدمة التوصيل الا أن قيام الجيران والمعارف، بمثل هذه الخدمة سيساهم في زياده التكافل الاجتماعي والتصدي للازمة، وما يتولد عنها من أذى نفسي عائد على الجميع.

نصائح نفسية لذوي المصاب:-

الجزع لن يفيد في مثل هذه المواقف، فلا بد من التحلي بالصبر والهدوء، وليس من الخطأ طلب الاستشاره من الطبيب، فيما يخص الاجراءات اللازم اتباعها من قبل المصاب خصوصا ان كان الحجر الصحي داخل المنزل.

ولابد من الحفاظ على تقديم الغذاء الصحي المتكامل للمريض ونصحه بأخذ مجموعة من الفيتامينات التي تساهم أيضا في الشفاء، ومن المعلوم أن بعض هذه الفيتامينات والمعادن قد تؤثر في الحالة المزاجية عند نزولها عن المستوى الطبيعي في الدم، مما يؤثر في الحالة النفسية للمصاب.

الجزع لن يفيد في مثل هذه المواقف، فلا بد من التحلي بالصبر والهدوء، وليس من الخطأ طلب الاستشاره من الطبيب، فيما يخص الاجراءات اللازم اتباعها من قبل المصاب خصوصا ان كان الحجر الصحي داخل المنزل. ولابد من الحفاظ على تقديم الغذاء الصحي المتكامل للمريض ونصحه بأخذ مجموعة من الفيتامينات التي تساهم أيضا في الشفاء، ومن المعلوم أن بعض هذه الفيتامينات والمعادن قد تؤثر في الحالة المزاجية عند نزولها عن المستوى الطبيعي في الدم، مما يؤثر في الحالة النفسية للمصاب. نصائح نفسيه للمصاب نفسه:

البحث عن المرض وأعراضه ومضاعفاته سيتعب الحالة النفسية لدى المريض، لذلك لا بد من تجنب هذا الأمر تماما، والالتزام بأخذ العلاجات التي وصفها الطبيب له هو أمر في غاية الأهمية، ودائما وابدا لا بد من ـن يفكر المريض بطريقة مرنة وايجابية، بحيث يقول لنفسه مجموعة من الجمل المحفزة وأن يكن مؤمنا بها مثل:

البحث عن المرض وأعراضه ومضاعفاته سيتعب الحالة النفسية لدى المريض، لذلك لا بد من تجنب هذا الأمر تماما، والالتزام بأخذ العلاجات التي وصفها الطبيب له هو أمر في غاية الأهمية، ودائما وابدا لا بد من ـن يفكر المريض بطريقة مرنة وايجابية، بحيث يقول لنفسه مجموعة من الجمل المحفزة وأن يكن مؤمنا بها مثل: هذه الاصابة ستعطيني مناعة لمدة لا بأس بها من الوقت.

أنا بخير وسأتحسن وأتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن.

كما ينصح المصاب بممارسه هواية محببة له في القراءة أو الرسم أو أي هواية يحبذها، على أن تكون فردية، بالتأكيد ستحسن تلك الممارسة من صحته النفسية وبالتالي الجسدية.

وبعد انتهاء الجائحة من المتوقع أن يكون التباعد الجسدي قد أحدث نوعا من الانسحاب الاجتماعي أو الانطواء لدى بعضهم، لذلك من الضروري أن نستغل وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف في موضوع التواصل والحفاظ على العلاقات الاجتماعية حتى وان كان عن بعد خصوصا مع الاطفال والمراهقين، لأنهم الأكثر عرضة للاصابة بالاضطرابات التي تخص التواصل والعلاقات الاجتماعية.

ان الاجراءات المتبعة بهدف تقليل انتشار الفيروس مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للأيدي تهدف الى الحد من الاصابة، لذلك لابد من التأقلم عليها وتقبلها من الناحية النفسية على اعتبارها حاجزا يحول بيننا وبين الفيروس، وليس مجرد خطوات مجبورين على القيام بها بل لان لها أثرا عظيما في انخفاض مستوى الاصابة.

صحتنا النفسية هي مرآة للصحة الجسدية، لذلك لابد من الاهتمام بهما معا، وبالدرجة نفسها وحاليا وفي ظل هذه الظروف لابد من الاهتمام بالصحة النفسية، والتركيز على كل ما هو من الممكن أن يدعمها ويجعلها أقوى.

وأهم تلك الامور هو التكاتف الاجتماعي في التصدي للفيروس والصبر وسعه الصدر الى أن تنتهي الجائحة، التي نتمنى أن تكون قد أوشكت ان شاء الله على الرحيل.

المتخصصة بالعلاج السلوكي والاحتياجات الخاصة

أمل الكردي