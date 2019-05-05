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مصادر أمنية: “عُقب سيجارة” وراء حريق إربد

منذ 3 ساعات

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إربد – الغد – كشفت مصادر أمنية مطلعة عن سبب الحريق الذي شب في أحد المنازل بإربد وهو مصدر حراري قد يكون عقب “سيجارة” بانتظار التقرير النهائي ووصوله للمدعي العام.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق لم يكن سببه تماس كهربائي ناجم عن شاحن هاتف خلوي كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر إلى أن “ذلك المصدر تسبب باشتعال أحد ستائر النافذة لتمتد إلى أحد الكراسي التي تحتوي على نسبة عالية من البوستيرين سريع الاشتعال”.

ورجحت المصادر أن يعلن عن التقرير النهائي غداً، مؤكداً أن التحقيقات الأولية تؤكد لا شبهة جنائية وراء الحادثة.

وكان الحريق تسبب بوفاة 6 أطفال أشقاء اختناقا بعد استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون حسب تقرير الطب الشرعي فيما أصيب 5 آخرين إصابة 3 منهم حرجة تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بناء على توجيهات ملكية.

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