مصادر رسمية: لجنة تحقيق في تداعيات المنخفض

عبدالله الربيحات- كشفت مصادر رسمية عن لجنة تحقيق سيتم تشكيلها لبحث تداعيات المنخفض الجوي وتحديدا انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق عمان بسبب سقوط الاشجار الحرجية على كابيلات الكهرباء ما أدى الى انقطاع التيار.

وتتجاوز بعض الأشجار الحرجية في ارتفاعها كابيلات الكهرباء، الأمر الذي يتوجب على فرق وزارة الزراعة أن تعمل على تقليم تلك الاشجار تحسبا من سقوطها في حال المنخفضات والعواصف الثلجية.

وبين المصادر ذاتها أن وزارة الزراعة تشكل فرق لتقليم الاشجار الحرجية بناء على طلب شركة الكهرباء او امانة عمان.

فيما يقول مدير مديريه الحراج المهندس خالد القضاه لـ”الغد”: “اننا في وزارة الزراعة نسعى ضمن سياستنا لزيادة الرقعة الخضراء حيث نقوم بتقليم الاشجار بتعاون مع امانة عمان وشركة الكهرباء الاردنية التي تكون قريبة من الاسلاك الكهربائية والتي ممكن ان تشكل خطر”.

وأوضح أننا “على مدار العام نعمل ضمن حملات استباقية لتقليم الاشجار التي ممكن ان تشكل خطر على سلامة العامة او قريبة من الاسلاك الكهربائية، وذلك لاننا في الأردن تعتبر من البلدان الفقيرة في قطاع الغابات”.