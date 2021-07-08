مصادر لـ”الغد”: اتفاق بيع المياه بين الأردن وإسرائيل سيتم بشكل عاجل

إيمان الفارس

عمان – كشفت مصادر حكومية أن تباحث آلية اتفاق تزويد الجانب الإسرائيلي لنظيره الأردني بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، سيتم بين الجانبين “خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وقالت المصادر، في تصريحات ل “الغد”، إن اللجنة الأردنية – الإسرائيلية ستقوم بالاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة “وعلى وجه عاجل لأولويته” بهدف مناقشة آليات تزويد المياه عبر البيع، والتي تم الاتفاق عليها رسميا اليوم، بالإضافة لتحديد فترات التزويد المائي.

وتم الاتفاق خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين اليوم.

ودفع تفاقم احتياجات المملكة المائية توازيا وندرة مصادر المياه المتاحة على مدار العام عامة وخلال الموسم الصيفي خاصة، نحو طلب الجانب الأردني تزويده بمياه إضافية من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.

وفي حين وافق الجانب الإسرائيلي على طلب مسبق للأردن بتزويده بما كميته 50 مليون متر مكعب “سنويا” من المياه الإضافية مؤخرا، قالت مصادر حكومية، في تصريحات لـ “الغد” إن اللجان الأردنية – الإسرائيلية ستقوم بالتباحث بشكل مشترك حول ملف تزويد تلك الكميات، خاصة ما يتعلق بفترات توزيعها على مدار العام لتغطية احتياجات المملكة المائية الملحة.

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