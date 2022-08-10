مصادر لـ”الغد”: الحكومة توقع غدا اتفاقيات الجيل الخامس مع شركتي اتصالات وليس ثلاث

علمت الغد من مصادر مطلعة، ان احدى شركات الاتصالات لن توقع اتفاقية الجيل الخامس يوم غد الخميس، والتي أعلنت عنه الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد أعلنت ظهر يوم الخميس توقيع اتفاقات الجيل الخامس مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية : زين الاردن ، اورانج الاردن ، وشركة امنية للاتصالات .

وقالت هيئة الاتصالات بان التوقيع الذي سيجري في مبناها رسميا يهدف الى التمهيد لادخال خدمات الجيل الخامس في السوق الاردنية وتعزيز البيىة الاستثمارية في القطاع وتوفير فرص العمل في القطاع.