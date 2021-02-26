مصاروة لـ”الغد”: لا تلوث لمياه سد الوالة بالصرف الصحي

فرح عطيات

عمان- اعلن وزير البيئة نبيل مصاروة ان نتائج فحوص عينات مياه سد الوالة التي تسلمتها من الجمعية العلمية الملكية أظهرت عدم تلوث مياه سد الوالة بمياه الصرف الصحي من محطة جنوب عمان او من غيرها.

وأضاف مصاروة في تصريح صحافي ل”الغد” ان نتائج فحوص العينات أظهرت مطابقة مياه بحيرة سد الوالة والمياه الجارية في وادي الرميل لأغراض الأسالة الى الاودية وتغذية المياه الجوفية بحسب المواصفة الاردنية رقم 2006/893 باستثناء عناصر الالمنيوم والحديد والمنغنيز.

وهذه، بحد قوله “غالبا ما يعود ارتفاعها في المياه السطحية إلى المحتوى الطيني او المواد الصلبة العالقة في المياه او الى مصادر صناعية في المسقط المائي”.

ولفت الى انه “ونظرا لما ورد من ملاحظات و شكاوى بتغير لون المياه الجارية والمغذية لسد الوالة فان توجيهات رئيس الوزراء كانت واضحة وبمتابعة حثيثة باتخاذ كافة الاجراءات والفحوصات لعينات المياه والتريث وعدم الاكتفاء بالنتائج الاولية بل الانتظار لحين ظهور النتائج نهائية والاعلان عنها بكل شفافية وبما يحقق متطلبات الصحة والسلامة العامة بافضل المعايير .

وقال وزير البيئة فقد كلفت الجمعية العلمية الملكية بأخذ عينات من سد الوالة بالاضافة الى عينات من سد زرقاء ماعين من مجرى ومصب السيول الواردة المغذية للسدين ، إضافة إلى عينات من محطة تنقية جنوب عمان، قبل ومن وبعد المحطة.

واشار وزير البيئة انه تم استكمال جمع العينات من جميع المواقع حتى فترة متأخرة من مساء يوم الأحد الموافق 21/2/2021 كما تم اخذ عينات تاكيديه اضافية تم جمعها بتاريخ 23/2/2021 من اكثر من نقطة من بحيرة السد .

وقال مصاروة لقد خضعت العينات التي تم جمعها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية للتحليل والتي استغرقت عدة ايام وظهرت بعض النتائج في اليوم الاول وتوالى ظهور النتائج في الايام اللاحقه إلى ان ظهرت النتائج النهائية مساء امس الخميس من خلال تقرير الجمعية العلمية الملكية بهذا الخصوص” .

ونوه الى ان الوزراة ستنشر اليوم تقرير الجمعية العلمية على موقعها الرسمي لاتاحة الاطلاع عليه من باب الشفافية الكاملة بهذا الموضوع .

وجدد وزير المياه والريّ الدكتور معتصم سعيدان أن الوزارة ومنذ ورود شكاوى من مواطنين حول تغيّر لون مياه سدّ الوالة، قامت ومن خلال مختبراتها بفحص عيّنات من مياه بحيرة الوالة، ومياه السيل ما قبل المحطّة، والمياه المعالجة في المحطّة، والمياه الداكنة في جسر رميل.

وبيّن سعيدان أنّ نتائج الفحوصات أثبتت سلامة العيّنات ومطابقتها للمواصفات، واكد بانة لم يتم ادخال مياه عادمة من محطّة جنوب عمّان إلى بحيرة سدّ الوالة او عبر مجرى السيل .

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