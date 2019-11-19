مصالحات بـ”قضايا فساد” تعيد 185 مليون دينار للخزينة

محمود الطراونة

عمان – قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار إن القضايا التحقيقية لدى مدعي عام النزاهة العام ٢٠١٨ بلغت ٦ قضايا، مشير إلى حفظ وإغلاق الملف ٩ قضايا، وأحيلت للمدعي العام قضيتين فقط.

واشار البكار أن عدد القضايا التي احلها ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بلغت ٢٧ قضية خلال العام الماضي ٢٠١٨.

وأوضح البكار خلال اجتماعه برئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد في دار مجلس النواب اليوم أن القضايا التي تم التعامل معها تنوعت ما بين إساءة استخدام سلطة وإخلال وظيفي بواقع قضيتين، وعدم الإعلان عن منافع تؤدي لتضارب المصالح ١٤ قضية من العام ٢٠١٦ ولغاية عام ٢٠١٨، فيما لم يتم تسجيل أي قضية تزوير في العام الماضي ٢٠١٨.

واشار إلى أنه تم تحويل ٥٤ قضية من ديوان المحاسبة لمكافحة الفساد ومنها للقضاء منذ العام ٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٨.

واكد البكار ان جزء كبيرا من الأموال أعيدت للخزينة وستبقى كافة الملاحظات مسجلة مالم يوافق مجلس النواب على الإجراءات المتخذة

واضاف أن مجموع ما تم تحصيله من المصالحات مع المواطنين زاد عن ١٨٥ مليون خلال العام ٢٠١٩ .

من جهة اخرى قال البكار ان اللجنة المالية في مجلس النواب قررت إحالة ملف التأمين على الحياة لموظفي الجامعة الأردنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وجاء القرار النيابي اثر اجتماع اللجنة مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، بعد أن تحفظ الديوان عليه لعدم وجود سند قانوني حيث يقدر المبلغ بـ ٩٨٧٠٠ دينار .

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