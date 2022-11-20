“مصدري الخضار” تستهجن فتح باب استيراد البطاطا

عبدالله الربيحات- انتقدت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه قرار وزارة الزراعة القاضي بالسماح باستيراد مادة البطاطا، قائلة إن هذا القرار جانبه الصواب لعدة أسباب.

وأوضح نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن القرار ليس في محله كونه يحصر باب الاستيراد في شركة معينة فقط، فضلا عن أن موعد فتح باب الاستيراد ليس في محله، حيث يتزامن مع بداية الإنتاج المحلي خلال أيام والذي كان يُفترض أن يكون بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما أن مادة البطاطا التي تم استيرادها ذات جودة متدنية نتيجة حفظها في البرادات.

وشهدت أسعار البطاطا خلال الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو البطاطا في الأسواق المركزية أمس بالجملة 60 قرشا فيما بيع الكيلو بالتجزئة من 90 قرشا إلى دينار، وذلك للثمار ذات الجودة المتدنية.

وكانت وزارة الزراعة فتحت باب استيراد البطاطا يوم الخميس الماضي، علما أنه من المفترض أن يفتح باب الاستيراد من بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية نهاية الشهر نفسه.

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