“مصدري الخضار” تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

عبدالله الربيحات

عمان-قال نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن أسعار الليمون في السوق المركزي وصلت إلى دينارين للكيلو الواحد.

وبين ابو حماد في تصريحات صحافية اليوم ان النقابة خاطبت وزارة الزراعة ودعتهم الى فتح باب الاستيراد منذ فتره وذلك بسبب قلت الانتاج المحلي إلا أن وزارة الزراعة قامت بفتح باب الاستيراد يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في نقص الكميات الواردة وارتفاع الأسعار في السوق المركزي.

وانتقد ابو حماد الية منح تصاريح حيث لم تمنح الوزارة من يوم الاربعاء الماضي ولغاية اليوم سوى عدة تصاريح حيث تم تقنين في منح التصاريح الامر الذي يفتقد للعدالة وتسبب في قلة العرض وارتفاع الطلب الأمر الذي ادى الى ارتفاع أسعار اليمون .

وكانت وزارة الزراعة أعلنت عن فتح باب استيراد الليمون يوم الاربعاء الماضي، داعية الراغبين بالاستيراد التقدم بطلبات الاستيراد من خلال الخدمة الإلكترونية أو عبر خدمة الجمهور في مبنى الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء لحاجة السوق المحلي لمادة الليمون وللحفاظ على توفرها خلال الأيام المقبلة بالجودة والكمية المناسبتين.