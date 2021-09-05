مصدر: اجتماع رباعي لبحث تزويد لبنان بالغاز والكهرباء في عمان الأربعاء المقبل

رهام زيدان

عمان- قال مصدر مسؤول إنه من المرتقب أن يعقد الاجتماع الرباعي الأردني السوري المصري اللبناني على مستوى وزاري في عمان يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المصدر ذاته انه سيتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الاربعة يتم بناء عليها تشكيل لجان فنية مختصة لبحث جاهزية الدول لاستقبال وتمرير الغاز,

وستدرس اللجان ايضا جاهزية البنى التحتية في هذه الدول خصوصا في سوريا ولبنان ، وحديد موعد مقترح للبدء في ضخ الغاز المصري إلى لبنان ، وكذلك تمرير الكهرباء.

يذكر أن الغاز المصري سيتم تمريره عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من العريش المصرية عبر المملكة إلى سوريا ثم إلى لبنان ، فيما سيتم تمرير الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

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