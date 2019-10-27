مصدر حكومي: المعاني أخفق مع المعلمين.. واستقالته استبقت خروجه بالتعديل

عمان – الغد – أكّد مصدر حكومي صحّة تقديم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لاستقالته مساء اليوم.

وأوضح المصدر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز سيرفع الاستقالة إلى جلالة الملك، صاحب الصلاحيّة بقبولها بمقتضى أحكام الدستور.

وحول أسباب الاستقالة، بيّن المصدر أنّ المعاني استبق التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء إجراءه على حكومته خلال الفترة المقبلة، والذي كان من المرجّح أن يخرج فيه المعاني بحكم الأزمة الأخيرة التي رافقت إضراب المعلّمين.

ولفت المصدر إلى أنّ الوزير المعاني “أخفق” في إدارة أزمة المعلمين التي بدأت في شهر حزيران الماضي، إذ كشفت الأزمة حجم الفجوة بينه وبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك القطاع الذي يديره.

وتوقع المصدر صدور الإرادة الملكيّة السامية بقبول استقالة المعاني خلال الساعات المقبلة، وتكليف أحد الوزراء الحاليين بإدارة الوزارتين، إلى حين إجراء التعديل الوزاري على الحكومة خلال الفترة المقبلة.