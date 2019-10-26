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مصدر حكومي: حزمة تنشيط الاقتصاد غداً لا تتضمن تخفيض ضريبة المبيعات

منذ ساعتين
دار رئاسة الوزراء في عمان
دار رئاسة الوزراء في عمان

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عمان- الغد – أكد مصدر حكومي مطلع أن حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي ستعلن عنها الحكومة غداً الأحد لا تتضمن قرارات بتخفيض الجمارك أو الضرائب، وتحديداً الضريبة العامة على المبيعات.

كما أكد المصدر أن الحزمة التي ستعلن غداً لا تشمل أيضاً القرارات الخاصة بمراجعة نظام الخدمة المدنية التي تربط علاوات العاملين في القطاع العام بالأداء.

وأوضح المصدر أن القرارات المتعلقة بمراجعة نظام الخدمة المدنية ستكون في مرحلة لاحقة وبعد الانتهاء من مراجعة النظام بشكل شمولي.

يشار إلى أن الحكومة نشرت معلومات عن حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار التي ستعلن عنها غداً وتشمل: إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتنفيذ برنامج وطني للإسكان موجّه للأسر الناشئة ومحدودة الدخل، وتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان.

كما تشمل الحزمة: حل قضايا المستثمرين العالقة وتظلماتهم، وتثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدة أطول، وتأمين الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة.

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