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الأوقاف: خطيب الجمعة المسيء لقطر ليس أردنيا

3:54 م2022-11-29
قطر تستضيف بطولة كأس العالم 2022

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نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة أن يكون خطيب الجمعة الذي ظهر في فيديو عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجه إساءات وانتقادات لقيام دولة قطر الشقيقة بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022، تابعا لوزارة الأوقاف الأردنية.

وأضاف الدقامسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه وبعد التحقق من الفيديو، تبين أن مصدره دولة شقيقة مجاورة، وأن خطيب الجمعة ليس أردنيا، مؤكدا أن القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة الأوقاف تحظر أي إساءة لأي دولة شقيقة.

ودعا وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة قبل نقل أي معلومة من مصادرها الرسمية في الوزارة، متمنيا استمرارية النجاح لما حققته دولة قطر الشقيقة في مونديال 2022، والتي أبهرت العالم بحسن تنظيمها.

3:54 م2022-11-29
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