مصدر حكومي ل”الغد”: موعد تخفيف الإجراءات لم يحدد بعد

عماد العجلوني- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن حزمة القرارات الحكومية التي تم الحديث عنها مؤخرا والمتعلقة بتخفيف الإجراءات التقيدية المتعلقة بكوورنا.

مصدر حكومي مسؤول أكد لـ”الغد” بأن ما يشاع عن تحديد موعد إعلان هذه القرارات غير دقيق حيث لم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعدها.

وكان رواد مواقع التواصل قد تحدثوا عن قرارات حكومية هامة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة ستدرس التوصيات التي ستصدر عن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة لاتخاذ قرارات تخفف من الإجراءات المعمول بها.