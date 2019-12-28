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مصدر حكومي: لا علاقة لهالة زواتي بتوقيع اتفاقية “غاز نوبل”

منذ ساعتين
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي

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عمان – الغد – قال مصدر حكومي “إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت، في معلومات مغلوطة، إن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي هي من وقعت اتفاقية غاز نوبل، في حين أنه جرى توقيع مذكرة نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل في ايلول (سبتمبر) العام 2014، وكان حينها محمد حامد وزيرًا للطاقة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح صحفي اليوم السبت، “أن اتفاقية استيراد الغاز بين الشركتين جرى توقيعها في أيلول (سبتمبر) 2016، ولم تكن الوزيرة زواتي عضوا في الحكومة، بل كان الدكتور إبراهيم سيف وزيرًا للطاقة آنذاك”.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية أعلنت عن أنها ملتزمة بالاتفاقية التي وقعتها وفقا لبنودها، وما تتضمنه من حقوق والتزامات.

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