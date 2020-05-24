مصدر رسمي: سيتم استدعاء أشخاص أقاموا صلاة العيد بساحات في معان (صور)

حسين كريشان

معان- أكد مصدر رسمي في محافظة معان، أن الأجهزة المعنية في المحافظة ستقوم باستدعاء عدد من الأشخاص أقاموا صلاة عيد الفطر صباح اليوم في أحد الساحات العامة في مدينة معان، نظرا لمخالفتهم أوامر الدفاع بمنع التجمعات العامة وإجراءات الحكومة وتعليمات وزارة الاوقاف باقامة الصلاه في المنازل.

واشار المصدر ان الأجهزة المختصة ستقوم خلال الفترة اللاحقه بتطبيق الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الفعالية، لافتا أن مجموعة كبيرة من الأشخاص خالفوا أوامر الدفاع وخرقوا فرض الحظر الشامل بإقامة صلاة العيد جماعه في احد الساحات العامة في المدينة.

في ظل تواصل إغلاق المساجد بالمملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أدى مئات من المواطنين في مدينة معان اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات العامة وعدد من الدواوين، وسط تواجد قوات الأمن، فيما الغالبية العظمى من أبناء المدينة أقاموا شعائر صلاة العيد في بيوتهم.

و تمكن المصلون من الوصول إلى أحد الساحات العامة في المدينة، لاقامة اداء صلاة العيد، رغم ظروف فرض الحظر الشامل في ظل الأوضاع المترتبة جراء تفشي فيروس كورونا ومنع أداء الصلوات الجماعية في المساجد، بسبب التدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

وصدحت حناجر المصلين من داخل الساحة العامة بالتهليل والتكبير، بعد ان خرجت بعض الدعوات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بشكل جماعي، حيث تم أداء الصلاة على سجادات خاصة جلبها المصلون الذين حافظوا على مسافة بينهم التزاما بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع.

واستمع المصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ مجدي عزام، وبين فيها ان عيد الفطر يأتي بعد فريضة عظيمة خص الله تبارك وتعالى بها عباده الموحدين في شهر رمضان من كل عام وهي فريضة الصيام، مبينا أهمية أن يفرح المسلمون بإتمام نسك من أنساك الله عز وجل، على الرغم من كل الشدائد والمحن، معتبرا أن أيام العيد مناسبة مباركة للتواصل والتراحم والتكافل وصلة الأرحام وحث النفس على المزيد من البذل والعطاء.

وتطرق عزام إلى المعاني السامية للأعياد في الإسلام، التي تأتي بعد تأدية الفرائض والطاعات، وتتجلى فيهما معاني المودة والتراحم والتعاطف بين الناس وتتجسد فيها قيم التضحية والفداء والإيثار.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية أقامت صلاة عيد واحدة، بثت عبر مكبرت الصوت.

وأعلنت الوزاره في وقت سابق، أن صلاة العيد ستقام في المنازل، وذلك في ظل العمل بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس”كورونا” التي تجبر الأردنيين على تأدية صلاة العيد في المنازل.