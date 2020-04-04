مصدر رسمي: فتح الحدود لم يبحث والقرار مرتبط بمستجدات كورونا عالميا

عمّان– قال مصدر رسمي ليل السبت، إن قرار الحكومة السابق بشأن إغلاق المعابر والحدود الجوية والبرية، مرتبط بـ”السيناريوهات العالمية” وبتطور أزمة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أنه “لا يوجد قرار حكومي” بشأن موعد إنهاء الإغلاق من تمديده حتى اللحظة.

وبين المصدر في توضيح مقتضب لموقع CNN بالعربية، إن الحديث عن إبقاء المعابر الحدودية مغلقة إلى ما بعد شهر رمضان، “لم يبحث” ولايوجد قرار محدد بشأنه، موضحا أن “ذلك كله مرتبط بالسيناريوهات العالمية وبتطور الوباء عالميا ومحليا”.

وأضاف “نأمل أن تتحسن الظروف قبل ذلك وأن يكون هناك عودة عن قرار إغلاق المعابر، لكن هذا القرار لم يبحث داخل الحكومة حتى الآن”.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أعلن في 14 آذار/مارس الماضي، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها إغلاق المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية إغلاقا تاما بعد تطبيق قرار قضى بتعليق رحلات جوية لعدد من الدول الموبوءة.

وكان القرار الحكومي والذي دخل حيز التنفيذ في 17 آذار/مارس و”حتى إشعار أخر”، قد استثنى حركة الشحن التجاري، وكوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية شريطة الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وأعلن الرزاز حينها في تصريح متلفز “تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى المملكة”، ابتداء من ذلك التاريخ، وقال “تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر.